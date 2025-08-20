Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Πάτρας για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 20/8/2025 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής».

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Στις 11/8/2025, πρώτες πρωινές ώρες εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην Πάτρα η Λουκία Ιωάννα Γ. 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε

σήμερα, 20/8/2025 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Λουκία Ιωάννα Γ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,60 και ζυγίζει 50 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε».