Συντάξεις Σεπτεμβρίου του 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν πρώτοι

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο, η οποία θα γίνει σε δύο φάσεις, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο e-ΕΦΚΑ.
Αναλυτικά:
- Τις κύριες συντάξεις θα τις πληρώσουν στις 26 Αυγούστου τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ Και την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχους μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (των μη μισθωτών και μισθωτών).
- Τις κύριες συντάξεις θα τις καταβάλλουν στις 28 Αυγούστου 2025 τα τέως ταμεία των μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]. Επιπλέον την ημέρα αυτή θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις και οι επικουρικές του Δημοσίου.