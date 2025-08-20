Αχαρνές: Δύο συλλήψεις σε επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών – Δείτε βίντεο

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε πρωινές- μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 19 Αυγούστου 2025, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή των Αχαρνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων, που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 2 άτομα, ένας 40χρονη και 35χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες και δημιουργία προφίλ («profiling») πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε άτομα, που τους επισκέπτονταν στις οικίες τους για το σκοπό αυτό.

Πιο αναλυτικά, η 40χρονη κατελήφθη στην οικία της να κατέχει για λογαριασμό και του συγκατηγορούμενού της νάιλον συσκευασία, που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίων, καθώς και ξύλινο ρόπαλο, μήκους 60 εκατοστών, ενώ ο 35χρονος κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιο ξύλινο ρόπαλο, μήκους 80 εκατοστών.

Επιπλέον, από την κατοχή των κατηγορουμένων, αλλά και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 2.596 ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 3 ακόμη οικίες, από τις οποίες προσήχθησαν 3 άτομα για εξακρίβωση της δικαστικής τους ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι, η 40χρονη έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, ενώ της έχει επιβληθεί και περιοριστικός όρος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε βίντεο της ΕΛ.ΑΣ.:

12:25 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Άνδρος: Εγκαινιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 16 Αυγούστου η ατομική έκθεση της Μαρίας Βόλτη SeaMBOLS στον χώρο τέχνης και μάθησης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ» στην Χώρα

Με προσέλευση πλήθους κόσμου, Ανδριωτών και μη, εγκαινιάστηκε το περασμένο Σάββατο 16 Αυγούστο...
12:19 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη ανήλικος που έκλεψε αλυσίδα από γυναίκα – Νωρίτερα αποπειράθηκε να διαρρήξει οικία στον Άλιμο 

Συνελήφθη το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου από περιπολούντες αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δ...
12:17 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Αιγάλεω: Νέο θανατηφόρο τροχαίο – Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας

Ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου, αυτή τη φορά στο Αιγάλεω. Κά...
11:45 , Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Φάρσαλα: Στο νοσοκομείο 21χρονος έπειτα από ξυλοδαρμό – 2 συλλήψεις 

Ένας σοβαρά τραυματίας νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας τα τελευταία ε...
