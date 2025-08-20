Θεσσαλονίκη: Άνδρας που έκανε SUP εντόπισε και διέσωσε πατέρα και τα 2 παιδιά του που παρασύρθηκαν από τα κύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές αγωνίας για έναν πατέρα και τα 2 παιδιά του στην θαλάσσια περιοχή της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, τα ισχυρά ρεύματα παρέσυραν δύο παιδιά και τον πατέρα τους μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγουν στην ακτή. Για καλή τους τύχη, ένας άνδρας που έκανε sup στην περιοχή τους εντόπισε και τους διέσωσε.

Όπως αναφέρει ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε από τη διάσωσή τους: «με τη σανίδα SUP μου κατάφερα να τους φτάσω, να τους ηρεμήσω και να τους καθοδηγήσω με ασφάλεια πίσω».

Δείτε το βίντεο:

