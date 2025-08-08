Κατερίνα Καραβάτου: Απόδραση στα Χανιά για την παρουσιάστρια που πόζαρε με το μπικίνι της

Η Κατερίνα Καραβάτου επέλεξε το απόγευμα της Πέμπτης (7/8), να μοιραστεί με τους followers της στα social media εικόνες από την απόδρασή της στα Χανιά της Κρήτης.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» είχε ταξιδέψει το περασμένο Σαββατοκύριακο στα Χανιά. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram, η Κατερίνα Καραβάτου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη του σπιτιού με μπικίνι στις αποχρώσεις του μπλε.

Σε άλλες εικόνες, που συμπληρώνουν το φωτογραφικό άλμπουμ βλέπουμε οικογενειακές στιγμές και κάδρα από τη θάλασσα.