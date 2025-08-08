Κατερίνα Καραβάτου: Απόδραση στα Χανιά για την παρουσιάστρια που πόζαρε με το μπικίνι της

Η Κατερίνα Καραβάτου επέλεξε το απόγευμα της Πέμπτης (7/8), να μοιραστεί με τους followers της στα social media εικόνες από την απόδρασή της στα Χανιά της Κρήτης.
Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» είχε ταξιδέψει το περασμένο Σαββατοκύριακο στα Χανιά. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram, η Κατερίνα Καραβάτου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη του σπιτιού με μπικίνι στις αποχρώσεις του μπλε.
Σε άλλες εικόνες, που συμπληρώνουν το φωτογραφικό άλμπουμ βλέπουμε οικογενειακές στιγμές και κάδρα από τη θάλασσα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.