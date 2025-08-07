Δήλεσι: Άγρια συμπλοκή με δύο τραυματίες – Αναζητούνται οι δράστες

Άγριο επεισόδιο με δύο τραυματίες εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στο Δήλεσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας eviathema.gr, δύο Αλβανοί υπήκοοι φέρονται να τραυμάτισαν σοβαρά δύο άλλους ομοεθνείς τους, κατά τη διάρκεια συμπλοκής που έλαβε χώρα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, τα οποία εικάζεται ότι προκλήθηκαν από τη χρήση μεταλλικών αντικειμένων.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σχηματαρίου αλλά και της Χαλκίδας ενημερώθηκαν άμεσα για το συμβάν. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δύο δραστών, οι οποίοι φέρονται να έχουν διαφύγει. Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συμπλοκή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.