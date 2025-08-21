Πρίγκιπας Φίλιππος: Η ανακούφιση μετά τον γάμο του Χάρι και της Μέγκαν – Νέες αποκαλύψεις για τη στάση του απέναντι τους

Η στιγμή που το ζεύγος πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2018 φαίνεται ότι προκάλεσε ανακούφιση στον πρίγκιπα Φίλιππο, όπως αποκαλύπτεται σε μια νέα βιογραφία ενός πρώην βασιλικού μπάτλερ, αναφέρει η Page Six.

Ο Grant Harrold, πρώην εργαζόμενος για τη βασιλική οικογένεια, γράφει στο επικείμενο βιβλίο του: «Μόλις τελείωσαν όλες οι τυπικότητες, παρακολουθήσαμε το ευτυχισμένο ζευγάρι και μετά τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας να βγαίνουν από το παρεκκλήσι».

Προσθέτει δε ότι, όταν ο πρίγκιπας Φίλιππος βγήκε, «γύρισε προς την Βασίλισσα και είπε, “Ευτυχώς τελείωσε”».

Το βιβλίο του Harrold, με τίτλο «The Royal Butler» (Ο βασιλικός μπάτλερ), θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Οι εκπρόσωποι του πρίγκιπα Χάρι και της βασιλικής οικογένειας δεν απάντησαν άμεσα στο αίτημα σχολιασμού του Page Six.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε μια επιβλητική τελετή στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, παρουσία τόσο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, που απεβίωσε το 2022, όσο και του πρίγκιπα Φίλιππου, που πέθανε το 2021.

Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση, ο Χάρι και η Μέγκαν ανακοίνωσαν τελικά το 2020 την πρόθεσή τους να αποσυρθούν από τα βασιλικά καθήκοντα και να μετακομίσουν στην Καλιφόρνια, όπου μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τον Άρτσι, 6 ετών, και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 4 ετών.

Αν και ο Φίλιππος φέρεται να διαφώνησε με την απόφαση, απέφυγε να εμπλακεί ενεργά.

Κατάλαβε ότι «οι άνθρωποι πρέπει να ζουν τη ζωή τους όπως νομίζουν καλύτερα», ανέφερε η βρετανική εφημερίδα Sun το 2021, επικαλούμενη τον βασιλικό βιογράφο Gyles Brandreth.

Ο Φίλιππος φέρεται επίσης να θεωρούσε τον Χάρι «καλό παιδί» και να ήταν συμπονετικός απέναντι στην ανάγκη του να «κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο», σύμφωνα με τον Brandreth.

Όσον αφορά τη Μέγκαν, ο Φίλιππος ήταν «φιλικός και δεκτικός» όταν παντρεύτηκε και εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια.

Η βασιλική βιογράφος Ingrid Seward δήλωσε στο Us Weekly το 2021: «Ήταν πολύ φιλικός με τη Μέγκαν γιατί, φυσικά, ήταν νέα και διαφορετική».

Ωστόσο, «την περίοδο του ειδυλλίου του Χάρι και της Μέγκαν, εκείνος δεν ήταν κοντά στο περιβάλλον τους τόσο πολύ επειδή είχε αποσυρθεί», πρόσθεσε η Seward.

«Δεν έβλεπε πολύ τη Μέγκαν και δεν είχε πραγματικά την ευκαιρία να δημιουργήσει σχέση μαζί της».

Μετά το θάνατο του Φίλιππου τον Απρίλιο του 2021, το ζεύγος «Sussexes» εξέφρασε τη λύπη του με επίσημη δήλωση: «Σας ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας… Θα μας λείψετε πολύ», έγραψαν στην ιστοσελίδα της Archewell Foundation, προσθέτοντας: «Στην αγαπημένη μνήμη της Αυτού Μεγαλειότητας του Δούκα του Εδιμβούργου 1921-2021».