Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Δεν εμπιστεύεται την Μέγκαν Μαρκλ και γι’ αυτό αρνείται να ξαναμιλήσει με τον αδελφό του

Οι επιφυλάξεις που έχει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την Μέγκαν Μαρκλ θεωρούνται το βασικό εμπόδιο για να τα ξαναβρεί με τον πρίγκιπα Χάρι, σύμφωνα με συγγραφέα βασιλικών θεμάτων.

Μέγκαν Μαρκλ: Νέες αποκαλύψεις για τον θυμό και τις επιθέσεις της σε βασιλικούς υπαλλήλους – Πέταξε στον αέρα ένα φλιτζάνι τσάι

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας φέρεται να μην έχει συνομιλήσει με τον μικρότερο αδελφό του για περισσότερα από δύο χρόνια. Το γεγονός ότι μετά την μετακόμιση τους στις ΗΠΑ η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι διέρρευσαν προσωπικές πληροφορίες για την βασιλική οικογένεια κάνει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να μην έχει εμπιστοσύνη στο ζευγάρι και να μην θέλει να ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ των δύο στρατοπέδων, υποστήριξε η ειδική στα βασιλικά θέματα και συγγραφέας, Ίνγκριντ Σιγουόρντ.

«Το πρόβλημα είναι η Μέγκαν Μαρκλ. Δεν την συμπαθεί ένας μεγάλος αριθμός μοναρχικών αυτής της χώρας (σ.σ. της Βρετανίας) . Τη θεωρούν πολύ… επιζήμια για τη βασιλική οικογένεια», είπε στο δίκτυο FOX News η Ίνγκριντ Σιγουόρντ.

Μέγκαν Μαρκλ: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της και το «ευχαριστώ» στον πρίγκιπα Χάρι

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι στην Αμερική αισθάνονται το ίδιο. Δεν τους αρέσει που η Μέγκαν [φέρεται να] διαπόμπευσε την οικογένεια του συζύγου της και διαπόμπευσε τη δική της οικογένεια».

Εξήγησε ότι η δημόσια εικόνα της Μέγκαν Μαρκλ πλήττεται από το γεγονός ότι διατηρεί πολύ κακές σχέσεις και με την δική της οικογένεια και συγκεκριμένα τον πατέρα της, με τον οποίο δεν έχει επικοινωνήσει από το 2022.

Μέγκαν Μαρκλ: Πώς πυροδοτήθηκε η δυσαρέσκεια για την βασιλική οικογένεια που κατέληξε στο Megxit – Θεωρούσε ότι η έπαυλή τους… ήταν μικρή

«Είναι απίστευτο να σκέφτεται κανείς ότι τα παιδιά της δεν έχουν γνωρίσει τον παππού τους. Νομίζω ότι οι άνθρωποι στις ΗΠΑ το βρίσκουν εξαιρετικά περίεργο, και [εμείς] το βρίσκουμε πολύ περίεργο εδώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πραγματικό μελανό σημείο για τον χαρακτήρα της Μέγκαν. Νομίζω ότι δεν μπόρεσε να αγκαλιάσει… την ίδια της την οικογένεια, όπως κι αν αισθάνεται. Θέλω να πω, ο Χάρι δεν έχει συναντήσει ποτέ τον πατέρα της, κάτι που είναι αξιοσημείωτο», τόνισε η συγγραφέας.

