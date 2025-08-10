Μέγκαν Μαρκλ: Νέες αποκαλύψεις για τον θυμό και τις επιθέσεις της σε βασιλικούς υπαλλήλους – Πέταξε στον αέρα ένα φλιτζάνι τσάι

Πολλά έχουν γραφτεί για τη δύσκολη σχέση της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι με τους υπαλλήλους του παλατιού, που έχουν κατηγορήσει την δούκισσα του Σάσσεξ για μπούλινγκ.

Ωστόσο στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον τρόπο που συμπεριφερόταν το ζευγάρι στους υπαλλήλους της ομάδας του κατά την διάρκεια της πρώτης περιοδείας του στην Αυστραλία.

Μετά τον γάμο τους στην Βρετανία η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι είχαν μόλις ανακοινώσει ότι περιμένουν το πρώτο παιδί τους και ξεκίνησαν για την περιοδεία των αγώνων Invictus στην Αυστραλία. Τα πρωτοσέλιδα στον διεθνή και κυρίως στον βρετανικό Τύπο ήταν εξαιρετικά κολακευτικά για την δούκισσα.

Στο παρασκήνιο, όμως, το ζευγάρι φέρεται να είχε αναπτύξει μία εμμονή με την δημόσια εικόνα του και δεν μπορούσε να ανεχθεί ούτε το παραμικρό αρνητικό σχόλιο με αποτέλεσμα να κατηγορεί την ομάδα του για την αρνητική δημοσιότητα.

Ο συγγραφέας και ειδικός σε βασιλικά θέματα, Τομ Μπάουερ στο βιβλίο του «Εκδίκηση» ανέφερε ότι σε αντίθεση με τις λαμπερές φωτογραφίες του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Αυστραλία το κλίμα στο στρατόπεδο των Σάσσεξ ήταν θλιβερό.

Όπως εξήγησε είχε προκληθεί ένταση όταν η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισε να φέρει τους δικούς της ανθρώπους στην Αυστραλία και παρέκαμψε τους υπαλλήλους του παλατιού.

«Παρόλο που το ζευγάρι είχε φτάσει με τέσσερις υπαλλήλους, την Σαμάνθα Κοέν, την Έιμι Πίκεριλ, την Χέδερ Γονγκ και την Μάρνι Γκάφνεϊ, η Μέγκαν είχε αποφασίσει ότι ήθελε να περιβάλλεται από ανθρώπους που εμπιστευόταν», σημείωσε ο Τομ Μπάουερ.

Και πρόσθεσε: «Κατόπιν αιτήματός της, η Τζέσικα και ο Μπεν Μαλρόνεϊ είχαν έρθει αεροπορικώς από τον Καναδά για να παρέχουν υποστήριξη όλο το εικοσιτετράωρο. Η Μαλρόνεϊ λειτούργησε ως στιλίστρια της Μέγκαν, καθώς δούλευε την εντυπωσιακή γκαρνταρόμπα της».

Με το ζευγάρι στο πλευρό της η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να ήταν «επιθετική απέναντι στις τέσσερις γυναίκες του προσωπικού της, ακόμη και απέναντι στους τοπικούς Βρετανούς διπλωμάτες», υπογραμμίζεται στο βιβλίο.

Μάλιστα σε ένα ιδιαίτερα δραματικό ξέσπασμα η Μέγκαν Μαρκλ εκνευρισμένη φέρεται «να πέταξε ένα φλιτζάνι τσάι στον αέρα».

Σύμφωνα με τον Τομ Μπάουερ ο θυμός της Μέγκαν Μαρκλ μπορεί να «τροφοδοτήθηκε εν μέρει από τον Χάρι. Κάθε βράδυ, έψαχνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζητώντας δηκτικά σχόλια στο διαδίκτυο. Κάθε πρωί αυτός και η Μέγκαν άνοιγαν τα τηλέφωνά τους για να σερφάρουν στο διαδίκτυο. Εύθικτοι όπως είναι πυροδοτούνταν από την παραμικρή κριτική. Στη συνέχεια, και οι δύο βομβάρδιζαν το προσωπικό τους με αιτήματα για αντίποινα και αφαίρεση της κριτικής».