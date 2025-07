Μέγκαν Μαρκλ: «Είναι μια απατεώνας που αρμέγει την φήμη της από τον πρίγκιπα Χάρι και κοροϊδεύει τους καταναλωτές» – Τι λένε 2 κορυφαίοι ειδικοί

Η Μέγκαν Μαρκλ είναι μια “απάτη” και το As Ever (η εταιρεία της) έχει στόχο να “αρμέξει” τη φήμη της από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι για να “κοροϊδέψει τον κόσμο και να αγοράσει τα πράγματά της”, υποστήριξαν δύο από τους κορυφαίους ειδικούς σε θέματα εμπορικών σημάτων της Βόρειας Αμερικής.

Ο Καναδός δικηγόρος Phillip Millar και το στέλεχος μάρκετινγκ από την Καλιφόρνια, Camille Moore, πρωταγωνιστές του δημοφιλούς podcast The Art of the Brand, πιστεύουν ότι το λανσάρισμα και το concept της lifestyle επιχείρησης που έχει η Μέγκαν είναι από τα χειρότερα που έχουν δει ποτέ. ‘Λατρεύω να τα βάζω με ανθρώπους που είναι χάλια. Η Μέγκαν Μαρκλ είναι χάλια σε ό,τι με αφορά’, δήλωσε ο κ. Μίλαρ.

“Το [As Ever] διοικείται από μια συνομοσπονδία ηλιθίων που εργάζονται σε αυτή την πλατφόρμα, η οποία απλώς μεγιστοποιεί την αξία της φήμης της που προήλθε από το Suits και το γεγονός ότι είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας, και απλά το αρμέγουν για ό,τι μπορούν”, είπε.

Οι Millar και Moore, οι οποίοι έχουν συμβουλεύσει μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Mercedes-Benz, η L’Oreal, η Olaplex, η Dior, η Van Cleef και η Air Canada, λένε ότι η επιχείρηση της Μέγκαν ήταν μια “βασιλική καταστροφή”.

Ο Millar πιστεύει ότι το As Ever στερείται αυθεντικότητας επειδή υποστηρίζει ότι η Μέγκαν “προσποιείται” ότι είναι μια οικιακή θεά και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Πρόσθεσε όμως ότι ο κόσμος που έσπευσε να αγοράσει το κρασί, τη μαρμελάδα, το μείγμα για κρέπες και το τσάι της δείχνει “πόσο αφελείς είναι πολλοί καταναλωτές”.

“Δεν είναι ουσιαστική. Με ταράζει τόσο πολύ επειδή είναι μια σκόπιμη παραποίηση του τι είναι, επειδή νομίζει ότι μπορεί να προσποιείται ότι είναι κάτι ενώ είναι κάτι άλλο και να κοροϊδεύει τον κόσμο να αγοράσει τα πράγματά της και σε κάθε βήμα της αποτυγχάνει επειδή δεν είναι αυθεντική. Δεν είναι έξυπνο. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο”, είπε ο δικηγόρος Millar.

“Δεν υπήρχε τίποτα στο εμπορικό σήμα της που να ήταν καλό από την αρχή για να το ξεχωρίσει κανείς. Ήταν μια απάτη αυτό που μπορώ να δω από την αρχή που απλά χρησιμοποιούσε τις ευκαιρίες για να προωθήσει τον εαυτό της. Η μάρκα της δεν ήταν μια μάρκα που χτίστηκε πάνω στην ουσία. Βασιζόταν στη χρήση των ανθρώπων. ‘Δεν εκτελούν τίποτα καλά σε καμία εκπομπή σε τίποτα. Αλλά αυτό δείχνει πόσο ευκολόπιστοι είναι πολλοί καταναλωτές’.

Ο κ. Millar δήλωσε ότι οι επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του Netflix, φαίνεται να μην έθεσαν σοβαρά ερωτήματα στη Μέγκαν από την έναρξη. ‘Άνθρωποι που θεωρούν τους εαυτούς τους έξυπνους επειδή κανείς δεν τους αμφισβητεί ποτέ, διευθύνουν αυτή την επιχείρηση και της λένε να χρησιμοποιήσει ένα εγχειρίδιο παιχνιδιού που λειτουργεί για προϊόντα όπου η σπανιότητα έχει σημασία. Η έλλειψη ζαχαρωδών προϊόντων δεν έχει σημασία.” Και πρόσθεσε: “Υπάρχει μια εγωκεντρική προσέγγιση που λέει ότι αν πετύχεις κάποιο επίπεδο διασημότητας, νομίζεις ότι μπορείς να χτίσεις μια μάρκα, αλλά αυτή είναι η αρχή της μάρκας σου. Μπορείς να βγάλεις βραχυπρόθεσμα χρήματα από αυτό, αλλά δεν είναι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Θα πρέπει να είναι ανασταλτικός παράγοντας και να πουλάει προϊόντα που δεν είναι τόσο ακριβά και που αντιπροσωπεύουν αναστάτωση, αλλά το κοινό δεν ξοδεύει πολλά χρήματα”.

Η κ. Moore δήλωσε ότι η Meghan είναι υπεύθυνη “για την πραγματικά ίσως χειρότερη εκτέλεση της μάρκας μέχρι σήμερα”, προσθέτοντας: Είχε μηδενική ιδιοκτησία σε αυτή την επιχείρηση. Είναι ουσιαστικά σαν να βάζει απλώς ετικέτες στο εμπορικό της σήμα. Νιώθω ότι κάνει τόσο βάναυση ή καλή δουλειά, ανάλογα με το πώς το βλέπεις, να παίρνει δωρεάν δημόσιες σχέσεις και στη συνέχεια να τα κάνει όλα σκατά”.

Όταν άρχισε να δημοσιεύει συνδέσμους στον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου ShopMy, κάποιοι πίστεψαν ότι αυτό θα αποδεικνυόταν μια ακαταμάχητη πηγή σοβαρών εσόδων για τη Δούκισσα του Σάσεξ. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο, πραγματικά – οι influencers συνδέουν αναρτήσεις από το Instagram τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα, και στη συνέχεια εισπράττουν ένα ποσοστό από κάθε αντικείμενο ένδυσης, μακιγιάζ ή οικιακού εξοπλισμού που πωλείται.

Ορισμένοι από τους κορυφαίους δημιουργούς κερδίζουν έως και 1 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο με ένα μερίδιο μεταξύ 10 και 30 τοις εκατό ανά αντικείμενο, ανάλογα με τον έμπορο λιανικής πώλησης.

Οι “δημιουργοί” κατατάσσονται σε μια βαθμίδα που είναι ορατή μόνο σε άλλους επιχειρηματίες του ShopMy. Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι είναι οι “icons” και η χαμηλότερη κατάταξη είναι ο “ενθουσιώδης”.

Μετά από μια αρχική έξαρση στον ιστότοπο, κατά την οποία κατεύθυνε τους αγοραστές στα πουλόβερ που φορούσε στην εκπομπή της στο Netflix, With Love, Meghan, στο τζιν φόρεμα που φόρεσε σε μια “βραδιά ραντεβού” με τον πρίγκιπα Harry για να παρακολουθήσουν την Beyonce και στα αγαπημένα της μακιγιάζ και μαλλιά, η Meghan σιώπησε.

Πράγματι, δεν έχει δημοσιεύσει για πάνω από δύο μήνες στο ShopMy και φαίνεται ότι η κατάταξή της έχει πέσει από icon σε enthusiast ως αποτέλεσμα. Παρόλο που συνεχίζει να εμφανίζεται τακτικά στη δική της σελίδα στο Instagram και σε εκείνη της μάρκας της, As Ever, η ίδια ή η ομάδα της δεν συνδέονται για “εύκολο χρήμα”.

Εκπρόσωπος του ζευγαριού δεν απάντησε σε αιτήματα για διευκρινίσεις, αλλά μια πηγή αναφέρει ότι -όσο προσοδοφόρο και αν είναι- αυτή η πιθανή ροή εσόδων απλώς δεν είναι σημαντική για εκείνη. “Οι τρέχουσες προτεραιότητές της εστιάζουν στο As Ever και στην επέκταση των επιχειρηματικών της εγχειρημάτων. Το ShopMy αποτελεί μια εξερεύνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που της αρέσει”. Η πηγή προσθέτει: “Η δούκισσα έχει προσεγγίσει σταθερά το ShopMy με επίκεντρο την αυθεντική κοινοποίηση προϊόντων και σχεδιαστών που υποστηρίζει, ιδιαίτερα γυναικών ιδρυτών που θέλει να αναβαθμίσει”.