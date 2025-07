Τέλος στο σίριαλ «Βαλαντσιούνας»: «Μένω στο ΝΒΑ – Θα τιμήσω το συμβόλαιό μου με τους Νάγκετς» δήλωσε ο Λιθουανός σέντερ

Μετά τα σενάρια και τις φήμες που κυκλοφόρησαν γύρω από το μέλλον του, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έβαλε τέλος στην αβεβαιότητα, ξεκαθαρίζοντας πως σκοπεύει να παραμείνει στο ΝΒΑ.

Ο Λιθουανός σέντερ, ο οποίος αυτό το καλοκαίρι μετακόμισε από το Σακραμέντο στο Ντένβερ μέσω ανταλλαγής, δήλωσε στον Ντονάτας Ουρμπόνας του BasketNews:

«Θέλω να ξεκαθαρίσω την κατάσταση σχετικά με την επόμενη σεζόν, τώρα που το Ντένβερ αποφάσισε να με κρατήσει. Η ιδέα να παίξω στον Παναθηναϊκό, πιο κοντά στην πατρίδα μου, ήταν πράγματι πολύ δελεαστική, αλλά αυτό θα πρέπει να περιμένει. Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στο να τιμήσω το συμβόλαιό μου με τους Νάγκετς και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα».

Jonas Valanciunas confirmed where he will play next season 👀

PAO or Denver? https://t.co/iFc9GNKAyE pic.twitter.com/SyfQzVvE31

— BasketNews (@BasketNews_com) July 21, 2025