Έρχεται το πρώτο ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι χωρίς ορμόνες

oloygeia.gr

Υγεία

ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι
Photo: rf123

Για δεκαετίες, η ευθύνη για την αντισύλληψη βάραινε κυρίως τις γυναίκες, με περιορισμένες εναλλακτικές για τους άνδρες. Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα φαίνεται να αλλάζει αυτό το τοπίο, ανοίγοντας τον δρόμο για ισότιμες επιλογές και από τις δύο πλευρές. Οι νέες προσεγγίσεις υπόσχονται να αλλάξουν το πώς αντιλαμβανόμαστε την αναπαραγωγική υγεία και την αντισύλληψη.

Σε πρόσφατη κλινική δοκιμή, καινοτόμο χάπι για άνδρες πέρασε το πρώτο κρίσιμο τεστ ασφάλειας. Η μέθοδός του είναι μη ορμονική και βασίζεται σε μηχανισμό που στοχεύει απευθείας την παραγωγή σπέρματος, διαφοροποιώντας το από τις τωρινές μεθόδους ανδρικής αντισύλληψης. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν προοπτική, αλλά και την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα πριν διατεθεί το χάπι στο κοινό.

Αν οι επόμενες φάσεις επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητά του, θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία της αντισύλληψης. Πόσο κοντά είμαστε σε ένα πραγματικά ασφαλές χάπι;

