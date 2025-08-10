Σαμπρίνα: Στο νοσοκομείο έπειτα από ατύχημα – «Φτηνά την γλίτωσα…»

Enikos Newsroom

lifestyle

Σαμπρίνα

Ατύχημα είχε η Σαμπρίνα στην Πρέβεζα όπως αποκάλυψε η ίδια η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Facebook.

Μάλιστα χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, όπου και της έκαναν ράμματα, καθώς ένα σίδερο καρφώθηκε στο χέρι της.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της στο Facebook: «Με την πούλια, τον αυγερινό και τα στρας στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Φτηνά την γλίτωσα, από ένα σίδερο που καρφώθηκε στο χέρι μου…  με 8 ράμματα, παρά ένα εκατοστό ο τένοντας. Ευχαριστώ πολύ τον γιατρό και τους νοσηλευτές στο νοσοκομείο Πρέβεζας».

