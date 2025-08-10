Δένδιας: Συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιτυχημένη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Νίκος Δένδιας
Φωτογραφία: Intime

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ έδωσε συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «εκτέλεσαν με επιτυχία χθες ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων εντός της Λωρίδας της Γάζας, σε συνεργασία του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας».

«Η επιχείρηση», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας, «διεξήχθη με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C -130H και C – 27J) της Πολεμικής μας Αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ)».

«Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ», προσθέτει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δίνουν το παρών σε κάθε προσπάθεια να αμβλυνθεί ο ανθρώπινος πόνος», καταλήγει ο κ. Δένδιας.

