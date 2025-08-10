Περσείδες: Πότε και πώς θα δείτε τα εντυπωσιακά «Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου» – Η ανάρτηση Κολυδά

Μια από τις πιο εντυπωσιακές βροχές, οι λεγόμενες Περσείδες, ή αλλιώς τα «Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου» κορυφώνεται τις νύχτες 11 προς 12 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου, Θεόδωρου Κολυδά.

Παρότι το φαινόμενο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η κορύφωσή του αναμένεται αύριο το βράδυ, όμως οι συνθήκες δεν θα είναι ιδανικές για παρατήρηση, καθώς η Σελήνη θα παραμένει ψηλά στον ουρανό μέχρι αργά τη νύχτα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του:

«Η δραστηριότητα αυξάνεται καθώς βρισκόμαστε κοντά στην αιχμή του φαινομένου της βροχής των Περσείδων από αύριο το βράδυ 11-12 Αυγούστου 2025. Η Σελήνη θα πέσει αργά το βράδυ προς ξημερώματα, οπότε όλη η νύχτα δεν θα είναι ευνοϊκή για παρατήρηση».

Και συνεχίζει γράφοντας: «Οι Περσείδες είναι βροχή διαττόντων (μετέωρα ή πεφταστέρια όπως είναι κοινώς γνωστά στην παράδοση). Πρόκειται για μικρά κομμάτια (μέχρι και σε μορφή σκόνης) τα οποία είναι απομεινάρια του κομήτη Σουίφτ – Τάτλ (109P/Swift-Tuttle) και όταν εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης με τεράστιες ταχύτητες καίγονται εξαιτίας της συμπίεσης της ατμόσφαιρας μπροστά στο αστρικό μέσα σε δευτερόλεπτα. Όποια από αυτά είναι αρκετά μεγάλα ώστε να φτάσουν στην επιφάνεια της Γης ονομάζονται μετεωρίτες, ενώ όσα είναι τόσο λαμπρά που φαίνονται να σχίζουν τον ουρανό ονομάζονται βολίδες. Συνήθως στο μέγιστο της βροχής πέφτει ένα μετέωρο το λεπτό. Ονομάζονται Περσείδες, επειδή το ακτινοβόλο σημείο τους προβάλλεται στον αστερισμό Περσέα, φαίνεται δηλαδή σαν να έρχονται από την κατεύθυνση αυτή».