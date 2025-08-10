Ζελένσκι: Η Ουκρανία «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών

Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι: Η Ουκρανία «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών
Φωτογραφία: Reuters

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, προστατεύοντας παράλληλα τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Ουκρανία: Το παζάρι Πούτιν προκαλεί συναγερμό σε Κίεβο και Ευρώπη – Τα σενάρια για τα σχέδια του Ρώσου προέδρου

«Το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο, και είμαι ευγνώμων σε όποιον στέκεται δίπλα στην Ουκρανία και στον λαό μας σήμερα για χάρη της ειρήνης στην Ουκρανίας, που υπερασπίζεται τα ζωτικής σημασίας συμφέροντα ασφαλείας των ευρωπαϊκών μας κρατών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.


«Η Ουκρανία εκτιμά και στηρίζει πλήρως τη δήλωση από τον πρόεδρο Μακρόν, την πρωθυπουργό Μελόνι, τον καγκελάριο Μερτς, τον πρωθυπουργό Τουσκ, τον πρωθυπουργό Στάρμερ, την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο Στουμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
10:36 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

17χρονη πήγε για τζόκινγκ και την κατασπάραξε αγέλη 16 σκύλων: Της έκαναν 500 ράμματα – «Δεν μπορούσα να αναγνωρίσω την κόρη μου»

Μια 17χρονη στην Καλιφόρνια, δέχθηκε επίθεση από αγέλη 16 μεγάλων σκύλων ενώ έκανε τζόκινγκ, μ...
10:03 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Γερμανία: Έντονη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση – Η πλειονότητα τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Απογοητευτικά είναι για τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία τα ευρήματα νέας δημοσκόπησης,...
09:31 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Σοκ στις ΗΠΑ: 2χρονο κοριτσάκι κακοποιήθηκε από τους γονείς του και δόθηκε ως αντάλλαγμα σε ντίλερ ναρκωτικών

Μια υπόθεση-σοκ εξαφάνισης παιδιού συγκλονίζει την Οκλαχόμα στις ΗΠΑ, καθώς οι Aρχές αναζητούν...
08:18 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Ουκρανία: Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν να ασκηθεί «πίεση» στη Μόσχα ενόψει της συνόδου Τραμπ – Πούτιν – Ανοιχτό το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης στην Αλάσκα

Ευρωπαίοι ηγέτες ζήτησαν σήμερα να διατηρηθεί η πίεση στη Ρωσία για την επίτευξη της ειρήνης κ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια