Γερμανία: Έντονη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μερτς δείχνει νέα δημοσκόπηση – Η πλειονότητα τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Απογοητευτικά είναι για τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία τα ευρήματα νέας δημοσκόπησης, η οποία διενεργήθηκε με αφορμή την συμπλήρωση 100 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η άνοδος των ποσοστών δυσαρέσκειας για το έργο της κυβέρνησης είναι ραγδαία, ενώ τα ποσοστά των κυβερνώντων κομμάτων δεν θα αρκούσαν αθροιστικά σήμερα για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Bild, η Χριστιανική Ένωση προηγείται με ποσοστό 27% – χωρίς μεταβολή από την προηγούμενη μέτρηση, αλλά 1,6 εκατοστιαίες μονάδες κάτω από το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα.

Στην δεύτερη θέση παραμένει η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 25%, ενώ ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), σταθερά στο 15%, όπως και οι Πράσινοι στο 11%. Η Αριστερά χάνει μία μονάδα και περιορίζεται στο 9%.

Χαρακτηριστικό της εικόνας που αναδεικνύεται από την έρευνα του INSA είναι το γεγονός ότι τα κόμματα του σημερινού κυβερνητικού συνασπισμού συγκεντρώνουν 42%, δύο μονάδες λιγότερο από το ελάχιστο ποσοστό που απαιτείται για την κυβερνητική πλειοψηφία.

Το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP) και η Συμμαχία «Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) βρίσκονται σταθερά στο 4%, ωστόσο ο επικεφαλής του INSA, Χέρμαν Μπίνκερτ, σχολιάζει στην εφημερίδα ότι «δεν θα πρέπει να τα ξεγράψουμε ακόμη αυτά τα κόμματα».

Στο ερώτημα «είστε ικανοποιημένοι από το έργο της σημερινής κυβέρνησης;», το 60% απαντά αρνητικά. Ενδεικτικά, στις 6 Ιουλίου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 44%.

Ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 27%.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, σε δημοσκόπηση για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, τα ποσοστά ικανοποίησης από το έργο της κυβέρνησης έφθαναν μόλις το 29%, ενώ το 65% δήλωνε δυσαρεστημένο από το έργο του ίδιου του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Η πλειονότητα των πολιτών στη Γερμανία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, μια κίνηση που επί του παρόντος απορρίπτει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Σε δημοσκόπηση του Forsa Institute για λογαριασμό του περιοδικού Internationale Politik, το 54% των ερωτηθέντων απάντησε «Ναι» στο ερώτημα: «Θα πρέπει η Γερμανία να αναγνωρίσει τώρα την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος;».

Το 31% των ερωτηθέντων δήλωσε αντίθετο στην ιδέα αυτή. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στα τέλη Ιουλίου στη Γερμανία σε δείγμα 1.001 ανθρώπων.

Η στήριξη ήταν λίγο υψηλότερη στη ανατολική Γερμανία (59%) συγκριτικά με τη δυτική (53%).

Είναι επίσης ιδιαιτέρως υψηλή στην ηλικιακή ομάδα 18 με 29 ετών (60%) και μεταξύ των ανθρώπων ηλικίας 60 ετών και άνω (58%).

Μεταξύ των υποστηρικτών της παράταξης της Αριστεράς (Die Linke) το 85% είναι υπέρ της αναγνώρισης. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι επίσης υψηλό μεταξύ των ψηφοφόρων των Πρασίνων (66%) και των Σοσιαλδημοκρατών (52%).

Το ποσοστό αυτών που τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης είναι χαμηλότερο μεταξύ των υποστηρικτών της συντηρητικής συμμαχίας CDU/CSU, στο 48%, και της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), στο 45%.

Η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών, με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να συμβιώνουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, θεωρεί ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι το τελευταίο βήμα στην ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας μέσω διαπραγμάτευσης.

Σχεδόν 150 από τα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζουν ήδη την Παλαιστίνη. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρον ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει στην κίνηση αυτή τον Σεπτέμβριο. Ο Καναδάς και η Βρετανία έχουν επίσης δεσμευθεί σε μια τέτοια αναγνώριση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ