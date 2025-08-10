Λιμάνι Πειραιά: Φεύγουν οι αδειούχοι του Αυγούστου – Με 100% πληρότητα αναχωρούν τα πλοία

Αδειάζουν σιγά- σιγά οι πόλεις και γεμίζουν οι νησιωτικοί προορισμοί και οι παραλίες. Λίγες ημέρες πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων με πολλούς να επιλέγουν να ταξιδέψουν σε νησιά.

Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, από όπου τα πλοία φεύγουν με 100% πληρότητα. Στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά τα οχήματα σχηματίζουν ουρές μέχρι να φτάσουν στο λιμάνι.

Ορισμένοι από τους ταξιδιώτες επισημαίνουν ότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι ακριβά, αλλά πλέον τα «έχουν συνηθίσει».

Δείτε το βίντεο του OPEN: