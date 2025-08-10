ΗΠΑ: Θραύσμα μετεωρίτη έπεσε σε σπίτι στην Τζόρτζια – Είναι παλαιότερο από τη Γη – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα θραύσμα μετεωρίτη που έπεσε στην οροφή ενός σπιτιού στην Τζόρτζια των ΗΠΑ τον περασμένο Ιούνιο έχει διαπιστωθεί ότι είναι δισεκατομμυρίων ετών και προηγείται της Γης, σύμφωνα με έναν καθηγητή γεωλογίας.

«Πολλοί άνθρωποι είδαν την πύρινη σφαίρα», δήλωσε στο Fox News Digital ο γεωλόγος του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, Σκοτ Χάρις, για το θραύσμα μετεωρίτη που, όπως είπε, προήλθε από μια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία και έπεσε στη Γη στις 26 Ιουνίου κοντά στην Ατλάντα.

Είπε ότι ειδοποιήθηκε αμέσως για το περιστατικό και πήγε να εξετάσει τι είχε συμβεί, ψάχνοντας στη σοφίτα για το σημείο εισόδου του θραύσματος.

«Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν ήξερε ότι στην πραγματικότητα είχε μια καθαρή τρύπα στην οροφή», συνέχισε.

Είπε ότι ο μετεωρίτης είχε αφήσει μια τρύπα στο πάτωμα «περίπου στο μέγεθος μιας μικρής ντομάτας».

Ο Χάρις είπε ότι το αρχαίο θραύσμα έσπασε για λίγο το φράγμα του ήχου όταν εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης.

