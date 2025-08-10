Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου 2025: Λέοντες, θέλετε βάθος στις σχέσεις σας

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 10 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (10/08/2025)

Κριός

Κριέ, αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να υπερασπίζεσαι περισσότερο τον εαυτό σου μέσα στις σχέσεις σου, θα διαπιστώσεις ότι οι επιθυμίες σου μπορούν να ικανοποιηθούν όταν είσαι με ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με σένα. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε τη φωτιά μέσα σας για να διατηρήσετε την ειρήνη στις σχέσεις σας.

Χρησιμοποιήστε την ενέργεια της 10ης Αυγούστου 2025, για να επαναπροσδιορίσετε την αγάπη ως κάτι που περιλαμβάνει ολόκληρη την αλήθεια σας στο σύνολό της. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την τέλεια αγάπη. Καλείστε να την δημιουργήσετε μόνοι σας.

Ταύρος

Ταύρε, βρίσκεσαι στο κατώφλι μεταξύ της ζώνης ασφάλειας σου και της ανάγκης να κινηθείς προς κάτι πιο απελευθερωτικό. Ίσως χρειάζεσαι έναν νέο τρόπο ζωής που ξεπερνάει τους ρόλους που είχατε αναλάβει μέχρι σήμερα.

Επεξεργαστείτε τις καθημερινές σας τελετουργίες που κάποτε σας ενίσχυσαν. Δείτε ποιες από αυτές σήμερα σας φαίνεται ότι σας περιορίζουν. Από τις 10 Αυγούστου, η καθημερινότητά σας ζητάει να την εμπλουτίσετε με τις επιθυμίες σας.

Δίδυμος

Δίδυμοι, η πραγματική δημιουργικότητα είναι ειλικρινής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ασχοληθείτε με όσα είναι αληθινά για εσάς. Αφήστε τη φωνή σας να μεταφέρει το βάρος ολόκληρου του εαυτού σας ακόμη και όσων κομματικών πιστεύετε ότι δεν έχετε εξερευνήσει πλήρως ακόμα.

Υπάρχει δύναμη στην περιέργειά σας στις 10 Αυγούστου, μια επαναστατική σπίθα στο πώς μπορείτε να γίνετε. Σκεφτείτε: Πώς θα ήταν να εμπιστευτείτε ότι η φωνή σας είναι αρκετή, ακριβώς όπως είναι;

Καρκίνος

Καρκίνε, η οικογένεια, η κληρονομιά και η μνήμη επαναπροσδιορίζονται. Εσείς είστε αυτός που θα αποφασίσει τι θα συνεχίσει και το μέλλον σας και τι πρέπει να τελειώσει σε αυτούς τους τομείς.

Τιμήστε την τρυφερότητα που βγαίνει στην επιφάνεια στις 10 Αυγούστου 2025. Έτσι γίνεστε πιο κυρίαρχοι και οι σπόροι που φυτεύετε τώρα θα αναπτυχθούν σε κάτι εντελώς δικό σας.

Λέων

Λέων, πάντα ήσουν από τα ζώδια που μιλούν από την καρδιά τους. Τώρα μαθαίνεις και να ακούς με διαφορετικούς τρόπους. Η επικοινωνία πλέον γίνεται μία ενεργητική ακρόαση για εσένα.

Στο παρελθόν ήθελες πάντα να έχεις δίκιο ή να γίνεσαι κατανοητός πάση θυσία. Πλέον αυτός ο τρόπος στην επικοινωνία σου δεν σε ικανοποιεί. Θέλετε βάθος στις σχέσεις σας στις 10 Αυγούστου 2025. Θέλετε διάλογο που να συγκινεί κάτι μέσα σας. Νέες αλήθειες καταφθάνουν μέσα από τη συζήτηση. Έτσι προχωράτε προς μία αναγέννηση κυρίως γύρω από τον τρόπο που σχετίζεστε με τους γύρω σας.

Παρθένος

Παρθένε, εδώ και καιρό διαπρέπεις στο να είσαι χρήσιμος στους άλλους και προετοιμασμένος για τα πάντα. Ωστόσο τώρα υπάρχει κάτι επαναστατικό στον τρόπο που κινείσαι στον κόσμο και φαίνεται ότι δίνεις περισσότερη σημασία στην προσωπική ευχαρίστηση σου.

Χτίζετε νέα θεμέλια στις 10 Αυγούστου, όχι μόνο για την επιτυχία, αλλά και για να απολαμβάνετε την καθημερινότητα. Επιτρέψτε στις καθημερινές σας ρουτίνες να είναι κάτι περισσότερο από εργασίες, που εκτελείτε σαν ρομπότ. Δεν χρειάζεται να κερδίσετε το δικαίωμά σας στην ξεκούραση ή την ομορφιά.

Ζυγός

Ζυγέ, συνειδητοποιείς ότι η ειρήνη στις σχέσεις σου που στηρίζεται στο να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου δεν έχει τελικά τίποτα το ειρηνικό. Αγαπήστε όλες τις αντιφάσεις σας, συμπεριλαμβανομένων των επιθυμιών που δεν ταιριάζουν με τις προσδοκίες των άλλων.

Αν υπάρχει μια φωνή μέσα σας που σας λέει ότι πρέπει να περιορίσετε τις επιθυμίες σας, χρειάζεται να της απαντήσετε με επιχειρήματα. Βάλτε προτεραιότητα τον εαυτό σας. Κάντε την εξής ερώτηση στις 10 Αυγούστου: «Ποια μέρη του εαυτού μου οι άλλοι μου έχουν πει ότι είναι βάρος;», «πώς μπορώ να βρω τα θετικά σε αυτά τα μέρη και να τα γιορτάσω;».

Σκορπιός

Σκορπιέ, αυτή είναι μια κομβική στιγμή για να φέρεις στην επιφάνεια ανομολόγητα συναισθήματα. Αν κάτι ανακατεύεται κάτω από την επιφάνεια (αμφιβολίες, ανησυχίες, περιέργειες), ήρθε η ώρα να του δώσετε φωνή.

Η διαύγεια μπορεί να έρθει μόνο όταν λέμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Και αυτή τη στιγμή, το πιο ισχυρό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να γίνετε ειλικρινείς σχετικά με το τι χρειάζεστε και να είστε αρκετά γενναίοι για να μάθετε τους πραγματικούς σκοπούς των άλλων. Η αλήθεια, στις 10 Αυγούστου, ακόμα και όταν ταρακουνάει τα πράγματα, πάντα σας απελευθερώνει.

Τοξότης

Τοξότη, έχεις γύρω σου ανθρώπους που ταιριάζετε σε βαθύτερο ψυχικό επίπεδο. Δεν συμβαδίζουν απλά με την νοημοσύνη σου. Αντανακλούν και το μακροπρόθεσμο όραμά σου. Σήμερα μπορεί να συναντήσετε κάποιον που θα γίνει γρήγορα φίλος σας.

Υπάρχει μία βαθύτερη αίσθηση ελευθερίας που έρχεται στις 10 Αυγούστου. Θα σας κάνει να νιώσετε πραγματικά ότι σας βλέπουν ως το ξεχωριστό άτομο που είστε.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, εισέρχεσαι στις 10 Αυγούστου σε έναν κύκλο που θα επαναπροσδιορίσεις πράγματα και καταστάσεις. Η επιτυχία για εσένα δεν μετριέται πλέον με βάση την παραγωγικότητα αλλά την θετική επίδραση στην ψυχή σου.

Το παλιό μακροπρόθεσμο σχέδιο που είχατε σας δίδαξε να προχωράτε και να αντέχετε τα πάντα. Τώρα, όμως, θα έχετε την ανάγκη η εργασία και όσα δημιουργείτε να φέρουν πλήρως τις αξίες σας. Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία κληρονομιά που θα αντανακλά την πειθαρχία σας αλλά και το πνεύμα σας;

Υδροχόος

Υδροχόε, το πιο απελευθερωτικό πράγμα είναι όταν αρνείσαι να απολογηθείς στον οποιονδήποτε για την διαφορετικότητα σου. Μία σημαντική αλλαγή συμβαίνει στις 10 Αυγούστου στον τρόπο που εμφανίζεστε στους άλλους, που περιλαμβάνει και το πώς σας βλέπει το περιβάλλον σας και πώς κινείστε μέσα στον χώρο.

Οι άνθρωποι παρατηρούν τι κάνετε, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι βλέπουν την ανάπτυξή σας. Προσαρμόζεστε στον εαυτό σας και πλέον δεν νιώθετε παρείσακτοι για αυτό. Να θυμάσαι ότι είσαι ο αρχιτέκτονας του εαυτού σου και της ζωής σου. Κανείς άλλος δεν μπορεί να τα σχεδιάσει εκτός από εσένα.

Ιχθύες

Ιχθύες, μπορεί να νιώθετε λίγο πιο ευαίσθητοι από ό,τι συνήθως, γι’ αυτό δώστε στον εαυτό σας χρόνο να ξεκουραστεί αν χρειάζεται. Κλείστε τα αυτιά στον θόρυβο για να μπορέσετε να ακούσετε τα βαθύτερα μηνύματα του εσωτερικού σας κόσμου.

Η 10η Αυγούστου είναι μια πνευματική ανασκόπηση, μια επιστροφή στον πυρήνα σας. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για να αναρωτηθείτε: «Ποια μέρη του εαυτού μου ζητούν να τα αγκαλιάσω και όχι να τα διορθώσω;» και «τι είμαι έτοιμος να αφήσω στην άκρη, όχι επειδή είναι λάθος, αλλά επειδή το έχω πλέον ξεπεράσει;».