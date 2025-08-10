ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ: Το made in Greece μεγαλύτερο σε εκτόπισμα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που μπορεί να υποστηρίξει αεροπλανοφόρο

Στις 8 Ιουλίου 2003 το Πολεμικό Ναυτικό ύψωσε τη σημαία στο Πλοίο Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. Πρόκειται για ελληνικής ναυπήγησης πλοίο, που κατασκευάστηκε στην Ελευσίνα και μπορεί να υποστηρίξει ως συνοδό πλοίο ακόμη και συμβατικό αεροπλανοφόρο. Ένα παράδειγμα που οφείλει να αποτελέσει οδηγό για την ανανέωση του υπέργηρου Στόλου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το Συνοδό στόλου Προμηθεύς (Α-374) είναι ελληνικής κατασκευής πολεμικό πλοίο ιταλικού τύπου Etna. Αποτελεί το τρίτο πλοίο με το όνομα αυτό στην ιστορία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και το μεγαλύτερο σε εκτόπισμα πλοίο που υπήρξε στον ελληνικό στόλο έως σήμερα, 13.400 τόνων. Για να γίνει αντιληπτό το εκτόπισμά του, μία FDI Belharra έχει εκτόπισμα 4.500 τόνους. Δηλαδή μιλάμε για ένα πλοίο με εκτόπισμα όσο δυόμισι φρεγάτες Belharra.

Η Ελλάδα ζήτησε και πήρε από την Ιταλία τα σχέδια της FINCANTIERI και την εξ ολοκλήρου ναυπήγηση του πλοίου στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε εκτόπισμα πλοίο που είχε ποτέ το ΠΝ και η Ελευσίνα αποτελεί το πρότυπο ναυπηγείο της χώρας που κατάφερε να φέρει σε πέρας την κατασκευή του σε χρόνο – ρεκόρ.

Η πρώτη κοπή ελάσματος πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2000 κατά παραγγελία της Ελληνικής Κυβέρνησης στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Το σχέδιό του αποτελεί αντιγραφή του ιταλικού πλοίου υποστηρίξεως «Etna» A-5326 του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο οι Ιταλοί χρησιμοποιούν για την υποστήριξη του αεροπλανοφόρου τους. Η καθέλκυσή του έγινε στις 19 Φεβρουαρίου 2002, παραλήφθηκε στις 3 Ιουλίου 2003 από τον αντιπλοίαρχο Αλέξανδρο Μαδωνή και εντάχθηκε στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στις 8 Ιουλίου 2003.

Δηλαδή, μέσα σε 3 χρόνια οι Έλληνες ναυπηγοί παρέδωσαν στο ΠΝ το μεγαλύτερο πλοίο στην ιστορία του, εντός χρονοδιαγραμμάτων και πλήρως λειτουργικό.

Παρότι το πλοίο μετρά 22 χρόνια υπηρεσίας, συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο αξιόλογα της κατηγορίας του στην Ευρώπη.

Οι δυνατότητες υποστηρίξεως είναι ιδιαίτερα σημαντικές και μεγάλης εμβέλειας. Περιλαμβάνουν τον εν πλω ανεφοδιασμό του ελληνικού στόλου ή άλλων συμμαχικών πλοίων (μέχρι δύο πλοίων ταυτοχρόνως) με πετρέλαιο Diesel F-76, καύσιμο Ε/Π JP-5, πυρομαχικά, κατευθυνόμενα βλήματα, τορπίλες, κρίσιμα αμοιβά υλικά, λιπαντικά, νερό και τρόφιμα. Επίσης είναι δυνατή η χρήση του και ως Πλοίο Διοικήσεως, ενώ διαθέτει προστασία για εκτέλεση επιχειρήσεων σε ραδιοβιοχημικό περιβάλλον. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η πλήρης θεραπευτική μονάδα του πλοίου (περίθαλψη ρόλου 2Ε), που είναι εξοπλισμένη με χειρουργείο μονάδα εντατικής θεραπείας, θάλαμο ασθενών ακτινολογικό και μικροβιολογικό εργαστήριο και οδοντιατρείο.

Παράλληλα, το πλοίο «Προμηθεύς» έχει δυνατότητα συνδρομής των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών καταστροφών και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (πλημμύρες, σεισμοί, κ.λπ.). Για το σκοπό αυτό διαθέτει επιπλέον ενδιαιτήσεις για παροχή καταλύματος στον πληθυσμό των πληγέντων περιοχών, δύναται να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε καταυλισμούς προσφύγων και τέλος να τους εφοδιάσει με τρόφιμα, ρουχισμό και άλλη ανθρωπιστική βοήθεια (φορτίο το οποίο μπορεί να μεταφέρει σε ένα εμπορευματοκιβώτιο των 20 κπ). Το εκτόπισμα του πλοίου είναι 13.400 τόνοι με πλήρη φόρτο, με φορτίο 5.700 m3 ντίζελ, 1.500 m3 καύσιμο JP-5, 190 τόνους νερό, 20 τόνους ανταλλακτικών, 30 τόνους λιπαντικών σε βαρέλια, και έως 12 εμπορευματοκιβώτια.

Ουσιαστικά, με το ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, η Ελευσίνα επιβεβαίωσε τις δυνατότητες που έχουν τα ελληνικά ναυπηγεία. Ας μην ξεχνάμε ότι εκεί σχεδιάστηκαν εξ ολοκλήρου και ναυπηγήθηκαν τα ελληνικά ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΑ του Πολεμικού Ναυτικού. Τα συνολικά 5 Αρματαγωγά του ΠΝ κλάσης ΧΙΟΣ έχουν σχεδιασθεί στην Ελλάδα από το ΓΕΝ σε συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τα Ναυπηγεία Ελευσίνος. Το πρώτο, καθελκύσθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1987 και παραδόθηκε στο Ελληνικό Ναυτικό στις 20 Μάϊου 1994,με πρώτο κυβερνήτη τον Αντχο Μ. Καψάλα ΠΝ.

Ενώ δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και 2 Πυραυλάκατοι ΤΠΚ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ και ΒΛΑΧΑΚΟΣ, φέρουν καινοτομίες που τα ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν τα πλήρη δικαιώματα από τις πατέντες.

Το ερώτημα που γεννάται λοιπόν, είναι γιατί πλέον το ΠΝ δεν εμπιστεύεται τα ελληνικά ναυπηγεία και δεν προχωρά, όπως έκανε στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν, στην ναυπήγηση πλοίων στη χώρα μας, ενώ δείχνει μία ιδιαίτερη αδυναμία να αγοράζει αγορασμένα ή μεταχειρισμένα πλοία από… το ράφι;