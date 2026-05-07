Μαρούσι: Συνελήφθη 39χρονος που κρατούσε μεταλλικές λάμες από ψαλίδι και φώναζε μέσα σε λεωφορείο

Περιστατικό με 39χρονο άνδρα που κρατούσε αιχμηρά αντικείμενα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 6 Μάιου σε αστικό λεωφορείο στο Μαρούσι, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:15 σε λεωφορείο της γραμμής Πατήσια-Κηφισιά όταν ο 39χρονος, βουλγαρικής καταγωγής, επιβιβάστηκε σε στάση στην περιοχή του Αμαρουσίου κοντά στο Γηροκομείο.

Ο 39χρονος κρατούσε δύο μεταλλικές λάμες από ψαλίδι μήκους περίπου 18 εκατοστών, ενώ είχε επιθετική συμπεριφορά και φώναζε μέσα στο όχημα.

Οι επιβάτες τρομοκρατημένοι ειδοποίησαν την Άμεση Δράση και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον άνδρα χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.