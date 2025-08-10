Τάσος Ιορδανίδης: Η… ημίγυμνη ανάρτηση στη θεατρική σκηνή – «Θέλω να σου κρατάω το χέρι»

Τάσος Ιορδανίδης

Ο Τάσος Ιορδανίδης απολαμβάνει το φετινό του καλοκαίρι εν μέσω γυρισμάτων, καθώς βρίσκεται σε εντατικούς ρυθμούς για τη νέα σεζόν.

Τάσος Ιορδανίδης: «Μέχρι τα 3 πρώτα επεισόδια πίστευα ότι είμαι ακατάλληλος» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο γνωστός ηθοποιός, που θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του Mega «Μόνο μια νύχτα», είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media. Στην τελευταία του ανάρτηση δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει ημίγυμνος, καθισμένος στο κρεβάτι κοιτώντας στον φακό.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης στο Instagram ενημερώνει τους ακόλουθους του ότι η παράσταση της οποίας υπογράφει το κείμενο και πρωταγωνιστεί με τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα, θα συνεχίσει για πέμπτη χρονιά στο θέατρο Άλφα.

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι – 5ος χρόνος. Από τις 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλφα», έγραψε ο Τάσος Ιορδανίδης στη λεζάντα.

