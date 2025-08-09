Πειραιάς: Συνελήφθησαν δύο Ιταλοί που καταζητούνταν για «ξέπλυμα» από υποθέσεις διαφθοράς

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες, την Παρασκευή 8-8-2025 στο λιμάνι του Πειραιά, δύο Ιταλοί υπήκοοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, 72 και 68 ετών, οι οποίοι καταζητούνταν για ξέπλυμα μεγάλων χρηματικών ποσών, που προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες και υποθέσεις διαφθοράς.

Οι δύο συλληφθέντες επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο που είχε φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά και εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Σταθμού Ελέγχου Διαβατηρίων – Συναλλάγματος Πειραιώς στον έλεγχο που τους έγινε την ώρα που αποβιβάζονταν για λίγη ώρα, καθώς διώκονται με διεθνές ένταλμα σύλληψης από την Οικονομική και Δικαστική Αστυνομία της Τυνησίας, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται ότι μετέφεραν χρηματικά ποσά, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες και υποθέσεις διαφθοράς, σε τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν στην Τυνησία, με σκοπό τη νομιμοποίησή τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

 

 

 

