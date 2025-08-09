Λήμνος: Καρέ καρέ η δραματική διάσωση 9 παιδιών που παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους – Βίντεο

Δραματική επιχείρηση διάσωσης 9 παιδιών που παρασύρθηκαν με κωπηλατική σανίδα(SUP) στα ανοιχτά, πραγματοποιήθηκε στη Λήμνο. Γονείς και λουόμενοι προσπάθησαν να τα σώσουν, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού και ελικοπτέρου Super Puma.

Παραθεριστές και ντόπιοι που βρίσκονται στην παραλία Πλατύ της Λήμνου χειροκροτούν μόλις το φουσκωτό με τα 9 ανήλικα παιδιά φτάνει μετά από 40 λεπτά αγωνίας στην ακτή.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην Παραλία «Πλατύ» στην Λήμνο. Ενώ έπνεαν άνεμοι 7 με 8 μποφόρ, 9 παιδιά με 3 σανίδες όρθιας κωπηλασίας εγκλωβίστηκαν στα βαθιά νερά της θάλασσας.

Ο λουόμενος που βοήθησε στη διάσωση μίλησε στο MEGA περιγράφοντας τι συνέβη: «Κάποια στιγμή συνειδητοποιήσαμε ότι πήγανε 3 SUP με 3 παιδάκια, δηλαδή σύνολο 9 παιδάκια σε κάθε SUP, όταν είχαν ήδη φτάσει πολύ πολύ βαθιά. Πήραμε τηλέφωνο το Λιμενικό. Μετά από 10 λεπτά ήρθαν κάποιοι από το Λιμενικό να εκτιμήσουν την κατάσταση, αποφάσισαν να φωνάξουν Super Puma».

Στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα παιδιά οι γονείς και δύο λουόμενοι εγκλωβίστηκαν και οι ίδιοι στην φουρτουνιασμένη θάλασσα.

«Όταν έβγαλα το πρώτο γονιό και μετά τα δύο sup, είδα αυτούς τους δύο ηλικιωμένους με μια σωστική λέμβο στη μέση της απόστασης, την πήρα εγώ την σωστική λέμβο πήγα μέσα πήρα τα 3 παιδιά που δεν είχαν sup και μετά πήρα και αυτούς. Ο ένας από τους δύο ήθελε βοήθεια».

«Όταν πήγα μέσα να βοηθήσω, είχε πάει ήδη ο ένας γονέας, δεν έφτανε, δεν ήξερε να κολυμπήσει, και τον έβγαλε και αυτόν έξω και φώναζε να έρθει το Λιμενικό για να σώσει τα παιδιά του».

Οι λουόμενοι ειδοποίησαν το Λιμενικό και στο σημείο μετέβησαν ένα περιπολικό σκάφος, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, δύο περιπολικά οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο «Super Puma».

Οι γονείς και ο υπεύθυνος των ναυαγοσωστών συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, αφού στο σημείο δεν υπήρχε κανένας ναυαγοσώστης, αλλά αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

Νέα διάσωση στο παλιό λιμάνι της Μύρινας

Όπως φαίνεται στο βίντεο, λίγες ώρες μετά τη διάσωση των 9 ανήλικων παιδιών πραγματοποιήθηκε άλλη μια διάσωση το πρωί του Σαββάτου, στο παλιό λιμάνι της Μύρινας.

Από ιστιοπλοϊκό που ήταν ελλιμενισμένο στον κόλπο του παλιού λιμανιού, δύο άτομα επιβιβάστηκαν σε φουσκωτό με κουπιά για να βγουν στον προβλήτα. Ωστόσο, παρασύρθηκαν από τον αέρα.

Άλλα σκάφη στην περιοχή αντιλήφθηκαν ότι κινδύνευαν και ξεκίνησαν με φουσκωτά που διέθεταν μηχανές για να τους προσεγγίσουν. Το ένα από αυτά πρόλαβε και τους μετέφερε με ασφάλεια στην ξηρά.