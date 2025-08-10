Τουλάχιστον τρεις πολίτες έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο (10/8) στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νότια) σε επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.
Belgorod Oblast
Tonight in Grayvoron, in the Yuzhny microdistrict, a parking lot near an apartment building is burning. Several civilian cars are on fire.
Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε ο περιφερειάρχης, που διευκρίνισε πως οι περισσότερες επιδρομές έγιναν με FPV drones σε τομέα που γειτονεύει με την ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου.
Pokrovsk Kupyansk Toretsk Sumy Belgorod Vovchansk Kharkiv
The cutting of the Ukrainian Armed Forces’ transport arteries is in full swing
A brief report from the front on August 9, 2025
As the Ministry of Defense reported today: "The Russian Defense…
