Ρωσία: Τρεις νεκροί σε επιδρομές της Ουκρανίας με drones – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον τρεις πολίτες έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο (10/8) στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νότια) σε επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

Belgorod Oblast ❗

🔥💨 Tonight in Grayvoron, in the Yuzhny microdistrict, a parking lot near an apartment building is burning. Several civilian cars are on fire. There is no official information yet. pic.twitter.com/Xllnw63Nlb

