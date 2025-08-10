Ρωσία: Τρεις νεκροί σε επιδρομές της Ουκρανίας με drones – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον τρεις πολίτες έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο (10/8) στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νότια) σε επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε ο περιφερειάρχης, που διευκρίνισε πως οι περισσότερες επιδρομές έγιναν με FPV drones σε τομέα που γειτονεύει με την ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου.

