Φωτιά στην Ανατολική Αττική: «Ζήσαμε μία κόλαση» – Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων για τον πύρινο εφιάλτη και οι ενδείξεις που οδήγησαν στη σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ

Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα στην Ανατολική Αττική. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους, ενώ ο απολογισμός είναι τραγικός, καθώς μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε, ενώ κάηκαν σπίτια, περιουσίες και 15.808 στρέμματα έγιναν στάχτη. Οι μαρτυρίες των κατοίκων που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη συγκλονίζουν, ενώ το Σάββατο δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για παράλειψη συντήρησης του δικτύου, από κολώνα του οποίου, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά.

Εκατοντάδες ήταν οι κάτοικοι που μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να καταβάλλουν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής υπεράνθρωπες προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Με δική τους πρωτοβουλία μάλιστα, πιλότοι των Canadair συνέχισαν να επιχειρούν ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου.

Συντετριμμένος ο κ. Γιάννης, ψάχνει στα συντρίμμια του σπιτιού του για κάποιο ενθύμιο, οτιδήποτε από τους κόπους ζωής 35 χρόνων, που άφησε πίσω της η φωτιά. Η κάμερα του ΑΝΤ1 κατέγραψε τον ίδιο μαζί με την σύζυγό του να κρατιούνται από το χέρι, κοιτάζοντας το σπίτι τους. Η σύζυγός του τόνισε πως: «Πήγαμε στην παραλία και όταν ανεβήκαμε είχε καεί όλο. 35 χρόνια προσωπικός κόπος», ενώ ο κ. Γιάννης ανέφερε: «Τίποτα δεν υπάρχει, τίποτα».

«Ήμασταν μέσα στην φωτιά»

Από την πλευρά του, ο κ. Πέτρος, κάτοικος της Παλαιάς Φώκαιας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε «Τι να πει κανείς. Από τις 17:30 το απόγευμα ξεκίνησε η φωτια, ήρθε από πίσω από τα σπίτια, οι ριπές του ανέμου ξεπερνούσαν τα 10 μποφόρ. Δεν προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτα. Είχα φοβηθεί, είδα τον χάρο με τα μάτια μου.

Φοβήθηκα ότι είχα εγκλωβιστεί και πως δεν θα μπορούσα να ξεφύγω. Είχαμε λάβει το μήνυμα, έδιωξα την γυναίκα και την κόρη μου, αλλά εγώ δεν μπορούσα να φύγω. Έμεινα εδώ, με όποια μέσα είχα. Να είναι καλά 3 εθελοντές που ήρθαν και βοήθησαν ρισκάροντας την ζωή τους. Εδώ ζήσαμε μια κόλαση γιατί ήμασταν μέσα στην φωτιά».

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι: «Πίσω απο το σπίτι υπάρχει κρουνός, ο οποίος φυσικά δεν λειτουργούσε εδώ και χρόνια. Είχαμε μαζευτεί πριν μήνες και υποσχέθηκαν οι δημοτικοί φορείς ότι θα καθάριζαν τα οικόπεδα. Τελικά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά».

«Με τι καρδιά να αποχαιρετήσω το δασάκι μου;»

Για μία ηλικιωμένη γυναίκα, η φωτιά δεν έκαψε απλώς δέντρα, αλλά το δικό της προσωπικό καταφύγιο. Το δασάκι δίπλα στο σπίτι της, εκεί όπου, όπως λέει, μεγάλωσαν τα παιδιά της.

Η ίδια έχει καταγραφεί σε συγκλονιστικές φωτογραφίες να σηκώνει τα χέρια προς τον ουρανό και ζητάει βοήθεια από τον Θεό. Πιάνει το κεφάλι της, μη μπορώντας να πιστέψει το εφιαλτικό σκηνικό που ξετυλίγεται μπροστά της.

Mιλώντας στο Mega, τόνισε: «Μου λέει η κόρη μου, αποχαιρέτησέ το, να φύγουμε. Με τι καρδιά λέω να σε αποχαιρετήσω; Με τι καρδιά; Τον πόνο μου να πω; Η λαχτάρα που μας έμεινε, και το κλάμα, γιατί σε αυτό το δασάκι, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου, εγώ έχω βγάλει όλες μου… όλες μου τις πίκρες και… χωνόμουν μες στην αγκαλιά του και έλεγα τον πόνο μου και τα βάσανα μου και εδώ ερχόμουν και ήταν, το καταφύγιό μου και μιλούσα με τον Θεό».

«Από καταπράσινα γίνανε κατάμαυρα. Μα ήταν το μόνο που είχε μείνει. Εδώ γύρω – γύρω η περιοχή είχε καεί. Κάθε χρόνο καιγόταν και από ένα κομμάτι. Νιώθω μια μεγάλη απώλεια, μου λείπει, μου λείπει αυτό το δασάκι», συμπλήρωσε.

Η κυρία Σταματίνα με τη γλυκύτητα στα μάτια της και τη σοφία που μαρτυρούν οι ρυτίδες στο πρόσωπο της θέλει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη σε όλους εκείνους που πάλεψαν σε αυτή την άνιση μάχη. «Να είναι καλά τα παιδιά που πετούσαν από πάνω, να είναι καλά οι επίγειες δυνάμεις, δεν μπορούμε να πούμε, δεν έχουμε παράπονο. Έγινε άψογος συντονισμός και βοήθεια για την κατάσβεση αυτής της φωτιάς», ολοκλήρωσε.

Συνελήφθησαν 2 υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Στη σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή της Κερατέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, καθώς σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΔΑΕΕ η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο, λόγω σπινθήρα, “άρπαξαν” φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας με αποτέλεσμα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Για αυτό ακριβώς υπάρχουν και δύο μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Για το λόγο αυτό ορίστηκε πραγματογνώμονας, ο οποίος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιβεβαίωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα του κομμένου καλωδίου στα ξερά χόρτα. Το πρόβλημα αποδίδεται σε κακή συντήρηση του δικτύου.

Για αυτό αρχικά προσήχθησαν οι δύο υπάλληλοι που πήγαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στην κολώνα. Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας ποινικής δίωξης για τα στοιχεία, ο οποίος διέταξε να κρατηθούν οι δύο υπάλληλοι. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του δικτύου, αλλά για την επιδιόρθωση των βλαβών. Για το λόγο αυτό αναζητείται κι ένα ακόμη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων. Οι δύο συλληφθέντες δίνουν κατάθεση στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται και θα οδηγηθούν την Κυριακή στον Εισαγγελέα.

Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ χαρακτηρίζουν «άδικη» και «παράλογη» τη σύλληψη των δυο υπαλλήλων, από τη στιγμή μάλιστα που – όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά – δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής πόρισμα από την πυροσβεστική για τα αίτια της φωτιάς.

Κάηκαν 15.808 στρέμματα

Σε ό,τι αφορά την πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus με βάση δορυφορική λήψη που έγινε σήμερα 9/8/2025 και ώρα 12:19 ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα.

Στην εικόνα που ακολουθεί και αποτυπώνει την πληγείσα έκταση παρατίθεται με κίτρινο χρώμα και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί κατά το παρελθόν στις 26/6/2025 στο Θυμάρι.

Άνοιξε ειδική πλατφόρμα για αιτήσεις φιλοξενίας από τους πυρόπληκτους

Το θέμα της φιλοξενίας των πυρόπληκτων της περιοχής της Κερατέας, επιχειρεί να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανοίγοντας στην ιστοσελίδα του ειδική πλατφόρμα.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ

«Έτρεχε» με ένα χιλιόμετρο ανά ώρα

Η φωτιά στην Κερατέα «έτρεξε» κατ’ ελάχιστον 11 χιλιόμετρα μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου 12 ωρών. Αυτό αναφέρει ο πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιάνναρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος αναλύει τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους, με την ελάχιστη μέση ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η πυρκαγιά να προσεγγίζει το ένα χλμ./ώρα. Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Αποτύπωση θερμών σημείων της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας (08–09.08.20250

Θερμά σημεία ανιχνεύθηκαν αρχικά από το όργανο VIIRS του δορυφόρου ΝΟΑΑ-20 την 08.08.2025 και περίπου ώρα 14:00–14:30 τοπική (κουτάκια στην εικόνα).

Θερμά σημεία ανιχνεύθηκαν εκ νέου από το όργανο VIIRS του δορυφόρου SUOMI την 09.08.2025 και περίπου ώρα 02:00–02:30 τοπική (κουτάκια στην εικόνα), 12 ώρες μετά την πρώτη ανίχνευση.

Η απόσταση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανίχνευσης είναι περίπου 11 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η απόσταση που κατ’ ελάχιστο “έτρεξε” η φωτιά μέσα σε χρόνο περίπου 12 ωρών.

Με απλά μαθηματικά (απόσταση που διήνυσε η φωτιά δια του χρόνου στον οποίο διήνυσε την απόσταση αυτή) προκύπτει ότι η ελάχιστη μέση ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά προσεγγίζει το 1 χλμ/ώρα.

Είναι πιθανό ότι η φωτιά κινήθηκε και με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα καθώς τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους παραπάνω δορυφόρους πολικής τροχιάς μας “λένε” μόνο πού ήταν η φωτιά όταν πέρασε ο δορυφόρος και όχι πότε έφτασε εκεί. Με άλλα λόγια, μπορεί τα θερμά σημεία να ανιχνεύθηκαν την 09.08.2025 στις 02:00, αλλά στην πραγματικότητα η φωτιά να είχε ήδη φτάσει εκεί νωρίτερα –στις 02:00 πέρασε ο δορυφόρος και τα “είδε”».

Δείτε φωτογραφίες από καμένα σπίτια και εκτάσεις: