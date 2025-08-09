Πρέβεζα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης στην Βρυσούλα – Διάσπαρτες εστίες και νέο μέτωπο βόρεια του οικισμού

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες που καταβάλουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Βρυσούλα της Πρέβεζας, όπου ξέσπασε φωτιά το Σάββατο (9/8).

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες.

Την ίδια ώρα, οι ίδιες πληροφορίες θέλουν να μην κινδυνεύει κατοικίες, μολονότι έχει προκύψει κι ένα νέο, μικρότερο όμως, μέτωπο βόρεια του οικισμού. Στην περιοχή οι άνεμοι που πνέουν είναι φυσιολογικής έντασης.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων με 29 οχήματα. Παράλληλα, υπάρχει η συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ, καθώς και εθελοντών.