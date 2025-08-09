Φωτιά στην Πρέβεζα: Νέο μήνυμα από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Κρανέα»

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Πρέβεζα- φωτιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βρυσούλα, στην Πρέβεζα. Πριν από λίγο ήχησε νέο μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν προς Κρανέα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: “Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βρυσούλα, απομακρυνθείτε προς Κρανέα”.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
15:13 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Κέρκυρα: Πέθανε σε τροχαίο ο φωτογράφος Γιάννης Δημητράς – Στη ΜΕΘ η 38χρονη σύζυγός του

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε χθες το απόγευμα ο 55χρονος Κερκυραίος φωτογράφος, Γ...
14:54 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στον Κουβαρά – Διακοπή κυκλοφορίας

Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά, η οποία αυτή την ώρα, έχει οριοθετηθεί. Εξαιτίας της πυρκαγι...
14:50 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Πολιτική Προστασία: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Κυριακή (10/8) – Σε κατάσταση συναγερμού οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας

Τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ...
14:27 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στην περιοχή Βρυσούλα. Πριν από λίγο ήχησε τ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια