Φωτιά στην Πρέβεζα: Νέο μήνυμα από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Κρανέα»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βρυσούλα, στην Πρέβεζα. Πριν από λίγο ήχησε νέο μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν προς Κρανέα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: “Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βρυσούλα, απομακρυνθείτε προς Κρανέα”.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.