Βραζιλία: Ζευγάρι έπεσε με αυτοκίνητο στο γκρεμό την ώρα που έκανε σεξ

Ένα ζευγάρι σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητό του έπεσε σε γκρεμό σε απομακρυσμένο σημείο στην Βραζιλία.

Η 42χρονη Αντριάνα Ριμπέιρο και ο 26χρονος Μαρκόνε Καρντόσο είχαν παρκάρει το αυτοκίνητό τους σε ένα ύψωμα για να δουν την θέα έπειτα από ένα πάρτι.

Το σημείο από όπου έπεσε το αυτοκίνητο ζευγαριού.

Όταν άρχισαν να έχουν ερωτικές περιπτύξεις, το αυτοκίνητο μετακινήθηκε και έπεσε από ύψος 400 μέτρων στον γκρεμό.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν πρώτα το γυμνό σώμα του 26χρονου, ο οποίος ήταν πατέρας ενός 4χρονου παιδιού. Η σορός της 42χρονης, που ήταν μητέρα δύο παιδιών, ανασύρθηκε στη συνέχεια.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε από την πτώση.

