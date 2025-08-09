Συγκινητικές στιγμές σε δικαστήριο: Γυναίκα πήρε αγκαλιά τον δολοφόνο του συζύγου της

Πρωτόγνωρες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε δικαστήριο στην Τζόρτζια των ΗΠΑ όταν μία γυναίκα αγκάλιασε και συγχώρησε τον δολοφόνο του άνδρα της.

Τον Μάρτιο του 2024 ο 25χρονος Τζόσεφ Τίλμαν παρέσυρε και σκότωσε με το αυτοκίνητο τον 75χρονο Τσακ Τζόνσον, ο οποίος εκείνη την ώρα που οδηγούσε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο.

Ο Τζόσεφ Τίλμαν ήταν μεθυσμένος και είχε καπνίσει ένα ναρκωτικό που αγόρασε από κατάστημα με είδη ηλεκτρονικού καπνίσματος, το οποίο του προκάλεσε λιποθυμία την ώρα που οδηγούσε. Εκείνη την στιγμή συνέβη και το τροχαίο. Στην συνέχεια ο 25χρονος εγκατέλειψε το σημείο και αρχικά κατηγορήθηκε ένας άλλος οδηγός για το δυστύχημα. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος και πέθανε μερικές ημέρες μετά.

Στο δικαστήριο ο Τζόσεφ Τίλμαν δήλωσε ένοχος για όλες τις κατηγορίες και είπε ότι προσπαθεί να αλλάξει τη ζωή του. «Έχω δεσμευτεί στον μακρύ δρόμο να επανορθώσω. Μπήκα σε κέντρο αποτοξίνωσης, αγκάλιασα τη νηφαλιότητα, ξεκίνησα την σκληρή, ταπεινωτική δουλειά της θεραπείας. Ξέρω ότι δεν αξίζω την ηρεμία όταν έχω προκαλέσει τόσο πολύ πόνο», είπε ο 25χρονος.

Σε κάποια στιγμή γύρισε προς την σύζυγο του 75χρονου, Ρεγκίνα Τζόνσον και της ψιθύρισε: «Λυπάμαι τόσο πολύ. Λυπάμαι τόσο πολύ».

Η Ρεγκίνα Τζόνσον σηκώθηκε από το κάθισμά της, τον αγκάλιασε και τον συγχώρησε. Ο 25χρονος ξέσπασε σε κλάματα, ενώ και μέλη του ακροατηρίου δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

«Ο Τζόσεφ δεν ξέρει πόσο πολύ τον αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός μου είπε ότι χρειαζόταν την αγκαλιά μίας μητέρας. Ο Τζόσεφ χρειάζεται να θεραπευτεί από πράγματα του παρελθόντος του όπως όλοι μας. Αυτό είναι στην καρδιά και την προσευχή μας», είπε η Ρεγκίνα Τζόνσον.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 25χρονου, Πολ Γκάουνι, δήλωσε: «Έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής του και φαίνεται ότι είναι σε τροχιά να συνεχίσει να προχωράει τη ζωή του με θετικό τρόπο».

Τελικά το δικαστήριο καταδίκασε τον 25χρονο σε 20 χρόνια φυλάκισης. Ωστόσο θα εκτίσει μόλις 3 χρόνια στην φυλακή και θα πρέπει να ολοκληρώσει ένα διετές πρόγραμμα αποτοξίνωσης.

Τώρα η Ρεγκίνα Τζόνσον στρέφεται με μήνυση της κατά του καταστήματος ηλεκτρικού τσιγάρου που πούλησε την ναρκωτική ουσία στον 25χρονο καθώς το θεωρεί υπεύθυνο για το τροχαίο και τον θάνατο του συζύγου της.