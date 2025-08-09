Πεπόνι ή καρπούζι: Ποιο είναι πιο θρεπτικό; Ποιο έχει περισσότερες θερμίδες

Το καλοκαίρι φέρνει στο τραπέζι δύο από τα πιο αγαπημένα και δροσιστικά φρούτα: το πεπόνι και το καρπούζι. Παρότι ανήκουν στην ίδια οικογένεια, οι διαφορές τους στη γεύση, τη σύσταση και τη διατροφική αξία είναι αξιοσημείωτες. Και τα δύο προσφέρουν ενυδάτωση και χαμηλή θερμιδική επιβάρυνση, αλλά με διαφορετικά θρεπτικά πλεονεκτήματα.

Η επιστήμη τροφίμων και διατροφής αποκαλύπτει ότι η περιεκτικότητα σε βιταμίνες, μέταλλα, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά μπορεί να ποικίλει σημαντικά μεταξύ τους. Αυτές οι διαφορές ενδέχεται να επηρεάσουν την επιλογή του καταλληλότερου φρούτου ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού, είτε πρόκειται για υγεία της καρδιάς, την υποστήριξη του ανοσοποιητικού ή για τον έλεγχο του βάρους.

Με τόσα κοινά και τόσες διαφορές, η επιλογή δεν καταλήγει πάντα στη λιγούρα. Αν έπρεπε να διαλέξετε ανάμεσα σε πεπόνι και καρπούζι, ποιο θα κέρδιζε; Πώς διαφέρει η διατροφική τους αξία.

