Φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στην περιοχή Βρυσούλα. Πριν από λίγο ήχησε το 112, προειδοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».