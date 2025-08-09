Φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

βρυσούλα πρέβεζα
Πηγή: Facebook

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στην περιοχή Βρυσούλα. Πριν από λίγο ήχησε το 112, προειδοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

βρυσούλα πρέβεζα
Πηγή: Facebook

