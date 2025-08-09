Μαίνεται η φωτιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας: Στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Ηλικιωμένη απομακρύνεται με δάκρυα στα μάτια – Δείτε βίντεο 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεγαλώνει το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου στη Βρυσούλα της Πρέβεζας, καθώς ενισχύονται οι άνεμοι.

Η πυρκαγιά πέρασε στην κάτω πλευρά του οικισμού. Αστυνομία και εθελοντές απομακρύνουν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθώς οι κάτοικοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Κάηκαν σπίτια – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Εν τω μεταξύ, δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ αυτήν τη στιγμή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να γλιτώσουν κάποια άλλα, στις αυλές των οποίων έχει περάσει η φωτιά.

Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και απευθύνουν έκκληση σε όσους έχουν υδροφόρες να τους συνδράμουν.

Βίντεο σοκ με την απομάκρυνση ηλικιωμένης 

Βίντεο που δημοσίευσε χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα, καταγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίσσονται στο σημείο όπου μαίνεται η φωτιά.

Στο βίντεο καταγράφεται η προσπάθεια απομάκρυνσης μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία κατευθύνεται σε ασφαλές σημείο με δάκρυα στα μάτια.

«Η κατάσταση είναι απελπιστική. Η Βρυσούλα ξαναζεί τον εφιάλτη του 22’» ακούγεται χαρακτηριστικά να λέει ο δημοσιογράφος που δημοσιεύει το βίντεο, ενώ καταγράφονται πλάνα από τα πρώτα σπίτια που καίγονται.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και πλέον επιχειρούν 64 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Ήχησε το 112

Μάλιστα, δύο μηνύματα από το 112 εστάλησαν νωρίτερα στου κατοίκους. Το ένα αφορούσε ετοιμότητα, ενώ το δεύτερο καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφερόταν “Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βρυσούλα, απομακρυνθείτε προς Κρανέα”.

