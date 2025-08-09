Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής 

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου, στη θέση Βελατούρι, στον Κουβαρά Αττικής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων τον ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στη θέση Βελατούρι στον Κουβαρά Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Διακοπή κυκλοφορίας

Εξαιτίας της πυρκαγιάς υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Μυρρινούντος – Αγ. Αικατερίνης, από το ύψος της οδού Ιπποδρόμου μέχρι την οδό Αυλακίου.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Τροχαία, οι εν λόγω ρυθμίσεις είναι ακόμα σε ισχύ.

🛑🚙 Διακοπή Κυκλοφορίας, λόγω #πυρκαγιάς, στην περιοχή του #Κουβαρά, στην επαρχιακή οδό Μυρρινούντος – Αγ. Αικατερίνης, από το ύψος της οδού Ιπποδρόμου έως την οδό Αυλακίου. — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 9, 2025

Δείτε βίντεο: