Κέρκυρα: Πέθανε σε τροχαίο ο φωτογράφος Γιάννης Δημητράς – Στη ΜΕΘ η 38χρονη σύζυγός του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κέρκυρα: Πέθανε σε τροχαίο ο φωτογράφος Γιάννης Δημητράς – Στη ΜΕΘ η 38χρονη σύζυγός του

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε χθες το απόγευμα ο 55χρονος Κερκυραίος φωτογράφος, Γιάννης Δημητράς. Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα στην Εγνατία οδό, πριν τα διόδια στα Τύρια.

Η 38χρονη σύζυγός του, που επίσης επέβαινε στο όχημα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων ενώ για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσία με 4 οχήματα.

Το εναλλακτικό πολιτιστικό εργαστήρι απευθύνει έκκληση, μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, για προσφορά αίματος για την 38χρονη Μαργαρίτα Σαμοϊλη που δίνει τη δική της μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το σωματείο επαγγελματιών φωτογράφων Κέρκυρας με ανακοίνωσή του εκφράζει την οδύνη του για το χαμό του Γιάννη Δημητρά, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια των μελών του προς την οικογένεια του 55χρονου.

Ο Γιάννης Δημητράς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, και μετά τις σπουδές του στη Σχολή Κινηματογράφου «Ευγενία Χατζίκου», στο τμήμα Διευθυντών φωτογραφίας, εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κέρκυρα, τόπο καταγωγής του όπου και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά.

Υπήρξε για 8 χρόνια ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος από το 2005. Συνεργάστηκε με περιοδικά, εφημερίδες, μουσεία, ενώ εργάστηκε ως φωτογράφος σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:59 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα: Νέο μήνυμα από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Κρανέα»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Βρυσούλα, στην Πρέβεζα. Πρι...
14:54 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στον Κουβαρά – Διακοπή κυκλοφορίας

Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά, η οποία αυτή την ώρα, έχει οριοθετηθεί. Εξαιτίας της πυρκαγι...
14:50 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Πολιτική Προστασία: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Κυριακή (10/8) – Σε κατάσταση συναγερμού οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας

Τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ...
14:27 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στην περιοχή Βρυσούλα. Πριν από λίγο ήχησε τ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια