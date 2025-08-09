Μητσοτάκης: Δύο αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα – «Χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος»

Ελληνικά αεροσκάφη συμμετείχαν στις ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «σήμερα το πρωί, δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έκαναν ρίψεις 8,5 τόνων βασικών ειδών διατροφής σε περιοχές της Γάζας. Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής και σκοπό είχε να στηρίξει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων στην πολύπαθη περιοχή».

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αμέσως ο ανθρώπινος πόνος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Να σημειωθεί ότι χθες ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.