Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής – Τι συζήτησαν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και τόνισε ότι οποιαδήποτε επέκταση των εχθροπραξιών είναι μη αποδεκτή. Επιπλέον, μετέφερε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας, άμεσης κατάπαυσης του πυρός και άνευ όρων απελευθέρωσης όλων των ομήρων.

Υπογράμμισε ταυτόχρονα την ανάγκη επανέναρξης της πολιτικής διαδικασίας που θα αποσκοπεί στη λύση των δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή, ως τη μόνη νομιμοποιημένη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, καθώς και την ετοιμότητα της Ελλάδας να αναλάβει περαιτέρω ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.