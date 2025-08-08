Φωτιά στην Κερατέα: «Τρεις ώρες βλέπαμε την φωτιά και δεν την έκοψαν – Μας άφησαν να καούμε»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα: «Τρεις ώρες βλέπαμε την φωτιά και δεν την έκοψαν – Μας άφησαν να καούμε»

Ξεσπούν οι κάτοικοι από τον οικισμό Δημολάκι στην Κερατέα που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν τα σπίτια τους.

Κάτοικος κατήγγειλε στο Open ότι «εδώ μένουμε, μόνιμοι κάτοικοι είμαστε. Τρεις ώρες βλέπαμε την φωτιά που ερχόταν και δεν κόψανε. Την άφησαν μπήκε μέσα στον οικισμό και κάηκαν τα σπίτια μας».

Σε ερώτηση αν είδε κάποιο πυροσβεστικό όχημα απάντησε: «Δεν ήρθε τίποτα μέχρι που μπήκε και άρχισε να καεί τον οικισμό (σ.σ. η φωτιά)».

«Περάσανε αφού καήκαμε. Κάθονται και σβήνουν τα αποκαΐδια. (…)Δεν έχουμε πού να πάμε. Είμαστε εδώ. Θα γυρίσουμε σπίτια μας όπως και να είναι», ανέφερε ο κάτοικος.

Παράλληλα σημείωσε ότι «πριν δύο μήνες πήγα στην πυροσβεστική του Λαυρίου και τους είπα ότι ο δρόμος μπροστά στο σπίτι μου είναι δρόμος πυρασφάλειας και ότι πρέπει να ανοίξει διότι αν φτάσιε η φωτιά εκεί όλο το Δημολάκι θα καεί και από εκεί θα κόψουν την φωτιά. Ήρθαν το είδαν και η πυροσβεστική δεν το ενέκρινε να ανοίξει τον δρόμο της πυρασφάλειας. Η πυροσβεστική του Λαυρίου ο δήμος Λαυρεωτικής και η Πολιτική Προστασία μας άφησαν να καούμε».

Άλλος κάτοικος του οικισμού περιέγραψε ότι «ήμουν στο νοσοκομείο. Γυρνάω από χημειοθεραπεία πήγα να δω το σπίτι μου και παίρνω τηλέφωνο και τρεις ώρες δεν έχει πυροσβεστικό όχημα. Το σπίτι δεν ξέρω μπορεί να έχει καεί και ήρθαν τώρα και είναι πιο πολλοί η αστυνομία από την πυροσβεστική. Το κράτος πού είναι;».

