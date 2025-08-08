Ιταλικά ΜΜΕ: Ο Τραμπ συζήτησε τηλεφωνικά με την Μελόνι το ενδεχόμενο να γίνει στην Ρώμη το ραντεβού με Πούτιν- Διαφωνεί το Κρεμλίνο

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, κατά την οποία φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο να οργανωθεί στη Ρώμη η συνάντηση του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο οποίος αναφέρεται σε αμερικανικές πηγές, η Ουάσιγκτον και η Ρώμη θα ήταν έτοιμες να συνεργαστούν για να μπορέσει να διεξαχθεί η συνάντηση κορυφής στην Αιώνια Πόλη και η Ιταλίδα πρωθυπουργός δέχθηκε με ενθουσιασμό τη σχετική πρόταση.

Η ρωσική κυβέρνηση, όμως, μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Tass, απάντησε ότι «θα πρέπει να επιλεγεί μια πόλη εκτός Ευρώπης». Σύμφωνα με Ιταλούς σχολιαστές, η αρνητική στάση της Ρωσίας οφείλεται στο ότι θεωρεί τη θέση της ιταλικής κυβέρνησης στο ουκρανικό «σαφώς μεροληπτική».