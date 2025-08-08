Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας.

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι μήνυμα του 112. Σύμφωνα με την ειδοποίηση καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να απομακρυνθούν προς το Αγρίνιο.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.