Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία – Ήχησε το 112

κοινωνία

Εύβοια φωτιά
Φωτογραφία: Intime

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας.

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας – Στη μάχη και τα εναέρια μέσα

Στους κατοίκους της περιοχής εστάλη λίγο μετά τις 3:30 το μεσημέρι μήνυμα του 112. Σύμφωνα με την ειδοποίηση καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να απομακρυνθούν προς το Αγρίνιο.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

