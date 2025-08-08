Φωτιά στην Κερατέα: Μήνυμα από το 112 για την εκκένωση της περιοχής Δημολάκι

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη για τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Κερατέα. Σύμφωνα με τη νέα ειδοποίηση, δίνεται οδηγία για εκκένωση της περιοχής Δημολάκι.

“Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς την Ανάβυσσο”, αναφέρει το μήνυμα που εστάλη.