ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει επιδοτήσεις 7 δισ. δολαρίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων

ΤΡΑΜΠ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι γνωστός για τις αμφισβητήσεις του όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως τερματίζει πρόγραμμα επιδοτήσεων του ομοσπονδιακού κράτους για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων στις οροφές εκατοντάδων χιλιάδων αμερικανικών νοικοκυριών, ιδίως σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Σκοτ Μπέσεντ: Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους δασμούς ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής

Στο πλαίσιο του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού (Inflation Reduction Act, IRA), κειμένου-ποταμού που προώθησε η κυβέρνηση του δημοκρατικού τέως προέδρου Τζο Μπάιντεν το 2022, εν μέρει αφιερωμένου στην προστασία του κλίματος, δημιουργήθηκε πρόγραμμα υποστήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων, που αναμενόταν να ωφελήσει πάνω από 900.000 οικογένειες, μέσω διάφορων δομών και διαδικασιών.

Ακυρώθηκαν τα κεφάλαια

Όμως τα κεφάλαια που είχαν κατανεμηθεί για αυτό ακυρώθηκαν, με τον πελώριο νόμο για τα δημοσιονομικά του Ντόναλντ Τραμπ που εγκρίθηκε τον Ιούλιο από το Κογκρέσο, τόνισε χθες ο Λι Ζέλντιν, επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος (EPA). Πρόσθεσε μέσω X πως το πρόγραμμα επιδοτήσεων αυτό καταργείται.

Ο κ. Ζέλντιν κατήγγειλε εξάλλου την «αναποτελεσματικότητα» του προγράμματος εξαιτίας των πολλών «ενδιάμεσων» ανάμεσα στο ομοσπονδιακό κράτος και τους ωφελούμενους.

Κατά εκτιμήσεις του κέντρου μελετών Atlas Public Policy, μόλις 53 εκατ. δολάρια δαπανήθηκαν από τα 7 δισεκ. δολάρια που προβλέπονταν αρχικά.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να σκοτώσει παράνομα το μέτρο αυτό για να προστατεύσει τα αναίσχυντα κέρδη των φίλων του στη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου», στηλίτευσε σε ανακοίνωσή του ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, που είχε εισηγηθεί το πρόγραμμα.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ από τον Ιανουάριο λαμβάνει μέτρα με τα οποία ακυρώνονται επιδοτήσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διευκολύνεται η εξερεύνηση και η εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Ακόμη, σχεδιάζει να βάλει τέλος σε ρυθμίσεις για τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και δημοσιοποίησε πρόσφατα έκθεση η οποία έκρινε πως η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να αποδειχτεί πως έχει οφέλη.

