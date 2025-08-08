Γάζα: Ο ΟΗΕ «τάσσεται σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης» του πολέμου

Τα Ηνωμένα Έθνη τόνισαν την Πέμπτη (7/8) ότι τάσσονται εναντίον οποιαδήποτε επέκτασης των επιχειρήσεων του στρατού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Γάζα: Νεκρός από ισραηλινό πλήγμα «αστέρι» του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου – Ήταν πρώην αρχηγός της Εθνικής Ομάδας

«Τασσόμαστε σθεναρά εναντίον οποιασδήποτε κλιμάκωσης της σύγκρουσης», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ, στους διαπιστευμένους συντάκτες στη Νέα Υόρκη. Ο πόλεμος «είναι ήδη ακραία καταστροφικός», σημείωσε, με «πάνω από 60.000 νεκρούς» στον παλαιστινιακό θύλακο, πρόσθεσε.

Η προοπτική επέκτασης των επιχειρήσεων θα έφερνε «τεράστια δεινά» στον άμαχο πληθυσμό που διατρέχει κίνδυνο να «λιμοκτονήσει» και αυτό «θα μπορούσε να χειροτερέψει» σε περίπτωση κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, εξήγησε.

Ο κ. Χακ έκανε τις δηλώσεις αυτές ενώ αναμενόταν χθες το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ να συνεδριάσει για να συζητήσει για τη συνέχιση του πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να τάσσεται υπέρ της ιδέας το Ισραήλ να «πάρει τον πλήρη έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας για να «νικηθεί ολοκληρωτικά» η Χαμάς.

Η προοπτική εντείνει την ανησυχία μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης στο Ισραήλ για την τύχη των ομήρων που απομένουν στον θύλακο υπό πολιορκία.

