Τραμπ: Είναι έτοιμος να συναντήσει τον Πούτιν ακόμη και χωρίς τον Ζελένσκι – Εξέπνευσε σήμερα το τελεσίγραφο κατά της Ρωσίας για κυρώσεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμη κι αν ο Ρώσος ομόλογός του αρνηθεί να δει τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επιμένει πως θέλει να διαπραγματευτεί απευθείας με αυτόν.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο, αν θεωρεί πως ο Πούτιν θα δεχόταν να συναντηθεί με τον Ζελένσκι πριν δει τον ίδιο, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος απάντησε μονολεκτικά «όχι».

Προτού προσθέσει πως «θέλουν να συναντήσουν εμένα, κι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσει ο σκοτωμός».

Χθες Πέμπτη το Κρεμλίνο έκανε λόγο για «καταρχήν συμφωνία» να υπάρξει συνάντηση Πούτιν-Τραμπ «τις επόμενες ημέρες», όμως απέκλεισε το ενδεχόμενο τριμερούς συνόδου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που επιθυμεί αυτός ο τελευταίος.

Για τις υπηρεσίες της ρωσικής Προεδρίας δεν συντρέχουν οι «προϋποθέσεις» ώστε να οργανωθεί συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο.

Προχθές Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο «πολύ σύντομα». Θα είναι η πρώτη μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Η πιο πρόσφατη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν είχε γίνει το 2019, στο περιθώριο συνόδου της G20 στην Ιαπωνία.

Ο Ρεπουμπλικάνος ξανάρχισε τις επαφές με τον Ρώσο ομόλογό του τρέφοντας την ελπίδα πως θα έβαζε έτσι γρήγορα τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά δεν κρύβει την «απογοήτευσή του» τις τελευταίες εβδομάδες για τις επιλογές του Πούτιν.

Ο Τραμπ είχε απευθύνει στη Ρωσία τελεσίγραφο, που τυπικά εξέπνεε σήμερα, να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος, επί ποινή πολύ σκληρών οικονομικών κυρώσεων αν δεν προχωρούσε.

Ερωτηθείς χθες αν το τελεσίγραφο εξακολουθεί να ισχύει, ο Τραμπ φάνηκε να υπεκφεύγει προς το παρόν: «Θα εξαρτηθεί από τον Πούτιν, θα δούμε τι θα πει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

