Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ σήμερα: Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες 

Λίγο μετά τις 7 το πρωί επιβεβαιώθηκε το απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ ήδη η απογοήτευση κυριαρχούσε στον Πειραιά, καθώς οι ταξιδιώτες του πρώτου δρομολόγιου που ήταν στις 06.45 για Κυκλάδες και του επόμενου, βρέθηκαν μπροστά σε κλειστούς καταπέλτες, «χωρίς προειδοποίηση».

Το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι το απαγορευτικό ισχύει για Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο έως τη 1 το μεσημέρι.

Κανονικά αναχωρούν, πάντως, τα πλοία του Αργοσαρωνικού, ενώ κανονικά θα γίνουν τα δρομολόγια από Ραφήνα προς Μαρμάρι.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, άνθρωποι με βαλίτσες στο χέρι ζητούσαν πληροφορίες, τονίζοντας ότι η ενημέρωση έπρεπε να είχε γίνει ήδη. Τα οχήματα έχουν αρχίσει να πληθαίνουν στον Πειραιά και ολοένα και περισσότεροι επιβάτες, αδειούχοι και τουρίστες σχηματίζουν ουρές.

Άνεμοι που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ

Επιμένουν οι ισχυροί βοριάδες την Παρασκευή (8/8) που – σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Τα δρομολόγια των πλοίων ανά εταιρεία

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν ισχύει απαγόρευση απόπλου στο ΝΑ Αιγαίο την Παρασκευή 08/08/25 από 07:00. Μάλιστα, τα δρομολόγια των πλοίων, σύμφωνα με το cyclades24 τροποποιούνται ως εξής:

Hellenic Seaways (HS3 – HS4 – Hellenic Highspeed)

Απαγορευτικό Απόπλου – Νέες Ώρες Αναχώρησης

Παρασκευή 08/08/2025

Highspeed 3

Αναχώρηση από Πειραιά: 13:00 (αντί 08:45)

Σύρος 15:40–15:55, Μύκονος 16:30–16:45, Πάρος 17:40–17:55, Ίος 19:05–19:20, Σαντορίνη 20:00–20:15, Άφιξη στο Ηράκλειο: 22:25

Highspeed 4

Αναχώρηση από Ηράκλειο: 13:00 (αντί 07:30), Σαντορίνη 15:15–15:45, Ίος 16:25–16:40, Νάξος 17:35–17:55 ➜ Μύκονος 18:35–19:05, Άφιξη στον Πειραιά: 22:10

Hellenic Highspeed

Αναχώρηση από Πειραιά: 13:00 (αντί 08:30), Πάρος 16:30–16:45, Νάξος 17:25–17:40, Κουφονήσι 18:30–18:45, Κατάπολα (Αμοργός) 19:20–19:50, Νάξος 21:10–21:25, Πάρος 22:05–22:35, Άφιξη στον Πειραιά: 02:05

Όλα τα δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Blue Star Ferries (BS Delos – BS Paros – BS Naxos)

Απαγορευτικό Απόπλου – Τροποποίηση Δρομολογίων

Παρασκευή 08/08/2025

Σύμφωνα με δελτίο της ΕΜΥ, ισχύει απαγόρευση απόπλου από τις 07:00 στο ΝΑ Αιγαίο. Τα δρομολόγια τροποποιούνται ως εξής:

BS DELOS

Αναχώρηση από Πειραιά: 13:00

Πάρος 17:10–17:30, Νάξος 18:20–18:35, Θήρα 20:35–20:55, Επιστροφή: Νάξος 23:00–23:20, Πάρος 00:10–00:30, Πειραιάς 04:30

BS NAXOS – Πρόγραμμα με ώρες από 08/08 έως 11/08

Παρασκευή 08/08

Πειραιάς 13:00, Πάρος 17:30–17:45, Νάξος 18:30–18:45,

Δονούσα 20:00–20:15, Αιγιάλη (Αμοργός) 21:00–21:20, Άφιξη: Αστυπάλαια 23:30–23:59

Σάββατο 09/08

Αστυπάλαια 00:30, Αιγιάλη 02:10–02:30, Δονούσα 03:10–03:25, Νάξος 04:35–04:55, Πάρος 05:45–06:00, Πειραιάς 10:30

Κυριακή 10/08

Πειραιάς 12:00, Πάρος 16:30–16:45, Νάξος 17:30–17:45, Ηρακλειά 18:00–18:10, Σχοινούσα 18:20–18:35, Κουφονήσι 19:05–19:20, Κατάπολα (Αμοργός) 20:00–20:30, Κουφονήσι 21:10–21:25, Σχοινούσα 21:55–22:05, Ηρακλειά 22:15–22:25,

Άφιξη: Νάξος 23:25–23:40

Δευτέρα 11/08

Νάξος 00:45, Πάρος 01:30–01:45, Πειραιάς 05:15