Πειραιάς: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες – Απαγορευτικό απόπλου λόγω των ανέμων μέχρι νεοτέρας

Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει εκατοντάδες επιβάτες που κατέφτασαν στον Πειραιά για να πάρουν τα πλοία που θα αναχωρούσαν την Παρασκευή (8/8) για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ υπάρχει απαγορευτικό απόπλου λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν. Μολονότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι στελέχη του Λιμενικού κάνουν λόγο ότι σε πρώτη φάση το απαγορευτικό ισχύει μέχρι τη μία το μεσημέρι, ενώ υπάρχει η προοπτική αυτό να παραταθεί κι άλλο μέσα στην ημέρα.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι επιβάτες δεν έχουν λάβει κάποια επίσημη ενημέρωση, ενώ οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το απαγορευτικό να μην ισχύει για τους προορισμούς του Αργοσαρωνικού.