Γερμανία: Δυσαρέσκεια των πολιτών για την κυβέρνηση Μερτς – Έλλειψη εμπιστοσύνης στον Καγκελάριο
Φωτογραφία: Reuters

Έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο στο πρόσωπο του Γερμανού καγκελάριου όσο και στην ικανότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής καταγράφει η νέα δημοσκόπηση DeutschlandTrend, σχεδόν 100 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς.

Στην έρευνα που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Infratest-dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, μόνο το 29% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο της κυβέρνησης (-10 από τον προηγούμενο μήνα), ενώ το 69% εκφράζει την δυσαρέσκειά του.

Προσωπικά για τον καγκελάριο Μερτς, το 32% εκφράζεται θετικά σχετικά με το έργο του, ενώ πριν από την εκλογή του ως καγκελάριου, το 43% πίστευε ότι θα ήταν ικανός για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Δυσαρεστημένο, αντιθέτως, δηλώνει το 65% (+12). Το 61% θεωρεί ότι το στιλ επικοινωνίας του κ. Μερτς δεν είναι πειστικό, με το 34% να εκφράζει αντίθετη γνώμη και μόνο το 26% να πιστεύει ότι ο Φρίντριχ Μερτς είναι άξιος εμπιστοσύνης. Επιπλέον, μόνο το 29% εκτιμά ότι ο σημερινός καγκελάριος μπορεί να οδηγήσει την χώρα ώστε να αφήσει πίσω της την κρίση (-10 μονάδες από ό,τι όταν διεξήχθησαν οι εκλογές).

Σχετικά με την διαχείριση των επιμέρους κρίσεων, το 34% δηλώνει ότι «ο Φρίντριχ Μερτς με πείθει με την πορεία του στον πόλεμο της Ουκρανίας», το 66% πιστεύει ότι «η κυβέρνηση θα έπρεπε να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να αλλάξει την στάση της στην Λωρίδα της Γάζας» και το 52% θεωρεί «ορθό το πόσο ξεκάθαρα εκφράζεται ο Φρίντριχ Μερτς για την παράτυπη μετανάστευση». Το 65% εκφράζει την «μεγάλη ανησυχία» του για τις συνέπειες που θα έχει η τελωνειακή πολιτική των ΗΠΑ στην γερμανική οικονομία.

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) προηγείται με ποσοστό 27% (-3 από την προηγούμενη μέτρηση), ακολουθεί η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 24% (+1), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13% και χωρίς μεταβολή. Οι Πράσινοι παραμένουν στο 12% και η Αριστερά στο 10%.

