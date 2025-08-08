Europa League: Θρίαμβος για την ΑΕΚ Λάρνακας που επικράτησε με 3-1 της Λέγκια – Όλα τα αποτελέσματα

Σε θρίαμβο της ΑΕΚ Λάρνακας εξελίχθηκε το πρώτο παιχνίδι με τη Λέγκια για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League, με την κυπριακή ομάδα να φτάνει σε μία εμφατική νίκη με 4-1 και να φέρνει πλέον στα δικά της… μέτρα την πρόκριση για τα play off της διοργάνωσης.

Παναθηναϊκός – Σαχτάρ 0-0: Άφησαν «ανοιχτούς λογαριασμούς» για τη ρεβάνς

Στην “AEK Arena” οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 16′ με τον Πονς, όμως οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα δύο λεπτά μετά με τον Ενσαμέ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η ΑΕΚ Λάρνακας ήταν καταιγιστική και βρήκε τρία γκολ: Στο 48′ με τον Αντζιέλσκι, στο 78′ με τον Τσακόν και στο 85′ με το αυτογκόλ του Ραΐκοβιτς. Η Λέγκια ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Καπούτσκα στο 90’+7′.

Στο δεύτερο… πιάτο της βραδιάς, πέρα απ’ τις δύο «λευκές» εντός έδρας ισοπαλίες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Βολφσμπέργκερ, ξεχώρισε το εμφατικό «διπλό» της Ουτρέχτης του Βασίλη Μπάρκα (βασικός κάτω απ’ τα γκολπόστ της για άλλο ένα παιχνίδι), που πέρασε με νίκη 3-1 απ’ την Ελβετία απέναντι στη Σερβέτ και είναι πλέον «αγκαλιά» με την πρόκριση στα play off.

Εάν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί απ’ τη Σαχτάρ θα αντιμετωπίσει στα play off του Conference League τον ηττημένο του ζευγαριού Σερβέτ-Ουτρέχτη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League έχουν ως εξής:

Τρίτη 5/8

Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2

Τετάρτη 6/8

RFS (Λετονία) – Κουόπιο (Φινλανδία) 1-2

Ριέκα (Κροατία) – Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 1-2

Πέμπτη 7/8

Φρέντρικσταντ (Νορβηγία) – Μίντιλαντ (Δανία) 1-3

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Νόα (Αρμενία) 1-1

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 4-1

Κλουζ (Ρουμανία) – Μπράγκα (Πορτογαλία) 1-2

Χάκεν (Σουηδία) – Μπραν (Νορβηγία) 0-2

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Βολφσμπέργκερ (Αυστρία) 0-0

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 0-0

Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Μπρεϊνταμπλικ (Ισλανδία) 1-1

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Ντρίτα (Κόσοβο) 3-2

Σερβέτ (Ελβετία) – Ουτρέχτη (Ολλανδία) 1-3

*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 12 και 14 Αυγούστου.

02:15 , Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025

Conference League: Καταιγιστική η Ομόνοια στο Αζερμπαϊτζάν με «τεσσάρα» επί της Αράζ – Όλα τα αποτελέσματα

Ό,τι δεν κατάφερε ο Άρης κόντρα στην Αράζ στον Β’ προκριματικό του Conference League, το πέτυχ...
23:00 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός – Σαχτάρ 0-0: Άφησαν «ανοιχτούς λογαριασμούς» για τη ρεβάνς

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη και μαζί προβάδισμα για την πρόκριση στα πλέι οφ ...
22:38 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ 0-0: Στην Αυστρία θα κριθεί η πρόκριση

Ισόπαλο δίχως τέρματα (0-0) ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Βόλφσμπεργκερ π...
21:08 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έχασε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα πρόκρισης

Αν και προηγήθηκε με 2-0 μετά από ένα ονειρεμένο ξεκίνημα, η ΑΕΚ δεν είχε την ίδια συνέχεια απ...
