Συνάντηση Πούτιν με Τραμπ: Η στρατηγική και η ατζέντα του Ρώσου προέδρου για την Ουκρανία – Γιατί ανησυχεί το Κίεβο

Δεν μοιράζονται την αισιοδοξία του Λευκού Οίκου οι διεθνείς αναλυτές και το Κίεβο για το ενδεχόμενο ενός τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Το γεγονός ότι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν προγραμματίζεται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα έδωσε την εντύπωση ότι γίνονται κινήσεις στο διπλωματικό πεδίο. Ωστόσο αρκετοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι πιθανότατα ο Ρώσος πρόεδρος συμφωνεί με τον Τραμπ για συνάντηση προκειμένου να μην τον αποξενώσει. Ουσιαστικά, όμως, η σκληρή ατζέντα του που προβλέπει «τεμαχισμό» της Ουκρανίας δεν έχει αλλάξει.

Έτσι κρίνεται τουλάχιστον δύσκολο να προκύψουν σημαντικές εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε τερματισμό του πολέμου. Γιατί, λοιπόν, ο Πούτιν να συμφωνήσει σε συνομιλίες σε αυτό το στάδιο;

Μια πιθανότητα είναι ότι ελπίζει ότι η συμμετοχή σε διάλογο ενδέχεται να αποκρούσει τις δευτερογενείς κυρώσεις που έχει απειλήσει να επιβάλλει ο Τραμπ στους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας ήδη από την Παρασκευή. Το Κρεμλίνο ενδέχεται να πιστεύει ότι θα μπορούσε να πείσει τον Τραμπ για τα πλεονεκτήματα που έχουν οι ρωσικοί όροι για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ φάνηκε να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τη Ρωσία παρά με την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τον Ζελένσκι «δικτάτορα» και υπονοώντας ότι αυτός έφταιγε για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Αν και από τότε έχει δηλώσει ότι χάνει την υπομονή του με τον Πούτιν ο Τραμπ έχει αποφύγει να απαντήσει εάν πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος του είπε ψέματα σχετικά με την ετοιμότητά του να κινηθεί προς την κατεύθυνση της κατάπαυσης του πυρός.

Είτε λόγω προσωπικής συμπάθειας είτε λόγω μίας κοινής κοσμοθεωρίας, ο Τραμπ ήταν πάντα απρόθυμος να καταδικάσει πλήρως τον Πούτιν για τις ενέργειές του.

Όταν οι δύο τους συναντήθηκαν στο Ελσίνκι το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ,- πολλοί έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν τον Αμερικανό πρόεδρο να παίρνει το μέρος του Κρεμλίνου σχετικά με τις κατηγορίες για ρωσική ανάμιξη στις αμερικανικές εκλογές του 2016 και να αναλαμβάνει την ευθύνη για την τεταμένη κατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ – Ρωσίας.

Γιατί ανησυχεί το Κίεβο

Από την πλευρά του το Κίεβο για να αποτρέψει το ενδεχόμενο ο Τραμπ να επηρεαστεί από τον Πούτιν θέλει να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός.

Μέσω του απεσταλμένου του Στιβ Γουίτκοφ, ο Τραμπ πρότεινε επίσης τη διεξαγωγή τριμερούς με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι. Αλλά ο Ρώσος πρόεδρος έχει αποκρούσει αυτές τις προτάσεις, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Την Πέμπτη σε ερώτηση δημοσιογράφων στο Κρεμλίνο με μία πιθανή συμμετοχή του Ζελένσκι σε μελλοντικές συνομιλίες, ο Πούτιν τόνισε ότι έχει αναφέρει αρκετές φορές ότι δεν είναι αντίθετος. «Δεν έχω τίποτα εναντίον του γενικά. (σ.σ. Μια συνάντηση) είναι εφικτή, αλλά πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για να γίνει. Δυστυχώς, είμαστε ακόμα μακριά από αυτές τις προϋποθέσεις», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Τώρα, ορισμένοι στην Ουκρανία ανησυχούν ότι μια συνάντηση Τραμπ – Πούτιν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ να υποχωρήσει στις απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου.

Η Ουκρανή βουλευτής Ιρίνα Χερατσένκο δήλωσε ότι γίνεται ολοφάνερο πως θα υπάρξουν απαιτήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απουσία του Κιέβου από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα ήταν «πολύ επικίνδυνη» για την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία δεν φοβάται τις συναντήσεις και αναμένει την ίδια τολμηρή προσέγγιση από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι την Πέμπτη.

Ωστόσο το χάσμα μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας παραμένει. Αν το Κρεμλίνο συμφωνήσει τελικά σε μια τριμερή συνάντηση, οι απαιτήσεις της Μόσχας για κατάπαυση του πυρός έχουν αποδειχθεί τόσο δύσκολες που δεν είναι σαφές τι θα μπορούσε να επιτευχθεί τελικά από ένα τετ-α-τετ του Ζελένσκι με τον Πούτιν.

Δεν σταματούν οι αιματηρές επιδρομές

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ξεκίνησε από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης.

Στα ανατολικά της Ουκρανίας, η Ρωσία συνεχίζει μια εξοντωτική και αιματηρή προέλαση. Οι θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές είναι ένα νυχτερινό φαινόμενο σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τα διυλιστήρια και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας δέχονται τακτικά επιθέσεις από τα drones του Κιέβου.

Με φόντο αυτό, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζεται και πρόκειται να πραγματοποιηθεί σύντομα μια συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Είμαι εδώ για να τελειώνουμε [με τον πόλεμο]», δήλωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τρεις γύροι συνομιλιών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας που διεξήχθησαν κατ’ εντολή του Τραμπ μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου απέτυχαν να φέρουν τις δύο πλευρές πιο κοντά στην ειρήνη. Σύμφωνα με την ανάλυση του BBC, ο Τραμπ ενδέχεται να ελπίζει ότι το να πάρει την κατάσταση στα χέρια του θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία θέλει το Κίεβο να παραδοθεί»

«Ωστόσο το χάσμα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας είναι τόσο μεγάλο που θα μπορούσε να είναι δύσκολο να το γεφυρώσουν ακόμη και οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Τραμπ», υπογραμμίζει το BBC.

Σε ένα μνημόνιο που παρουσίασε η Ρωσία στους Ουκρανούς τον Ιούνιο, η Μόσχα περιέγραψε τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της για μια «τελική διευθέτηση» της σύγκρουσης. Σε αυτές περιλαμβάνεται η αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στις ουκρανικές περιοχές της Κριμαίας, του Ντονέτσκ, του Λουχάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, καθώς και η συμφωνία της Ουκρανίας για αποστρατιωτικοποίηση, ουδετερότητα, καμία ξένη στρατιωτική ανάμειξη στο έδαφος της και νέες εκλογές.

«Η ρωσική πλευρά μπορεί να το πλαισιώσει αυτό με δεκάδες διαφορετικούς τρόπους, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε παραχωρήσεις και σοβαρές διαπραγματεύσεις», έγραψε η Ρωσίδα πολιτική αναλύτρια Τατιάνα Στανόβαγια. Και συνέχισε: «Αλλά η βασική θέση παραμένει αμετάβλητη: Η Ρωσία θέλει το Κίεβο να παραδοθεί».

Μετά τη συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στην Μόσχα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον έχει κατανοήσει καλύτερα τις συνθήκες υπό τις οποίες η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο.

Δεν γνωρίζουμε αν οι συνθήκες αυτές έχουν αλλάξει. Ωστόσο, μόλις την περασμένη εβδομάδα ο Πούτιν – πιθανότατα αναφερόμενος στο μνημόνιο – δήλωσε ότι η Ρωσία είχε γνωστοποιήσει τους στόχους της τον Ιούνιο και ότι οι στόχοι αυτοί παραμένουν οι ίδιοι.

Επομένως, παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο συμφώνησε σε μια συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να υποχωρήσει από τις σκληρές προϋποθέσεις της.